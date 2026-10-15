Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu

|
Papież Leon XIV przeszedł operację w szpitalu w Rzymie
Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mimo 71 lat wydawał się okazem zdrowia. Pływa, jeździ konno, gra w tenisa - to jego ulubiona dyscyplina sportu. Jak grom z jasnego nieba spadła informacja, że u papieża Leona XIV zdiagnozowano nowotwór płuca. Na szczęście wykryto go we wczesnym stadium. Papież przeszedł operację.

Zwykle to Leon XIV modli się za wiernych, ale tym razem to katolicy z całego świata jednoczą się w modlitwach o zdrowie swojego papieża. We wtorek wieczorem Watykan przekazał, że operacja papieża - który kilka dni wcześniej sam ujawnił, że wykryto u niego guzek na płucu - przebiegła zgodnie z planem i zakończyła się sukcesem.

W kolejnym komunikacie sprecyzowano, że guzek okazał się nowotworem. W komunikacie zaznaczono, że wcześniej podejrzewano raka, a badania potwierdziły te przypuszczenia - zwrócił uwagę Christopher Lamb z CNN.

U papieża zdiagnozowano gruczolakoraka, jeden z najczęściej występujących nowotworów płuc. Chirurg klatki piersiowej dr Natalie Shaubie Lui wyjaśniła, że ten rodzaj raka stanowi prawie połowę wszystkich przypadków raka płuc w USA, a sam rak płuca jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów.

Operacja papieża Leona XIV. "To bezpieczna procedura"

W przypadku Leona XIV eksperci uspokajają, że nowotwór został wykryty we wczesnym stadium, a podczas trwającego blisko 90 minut zabiegu lekarze wycięli cały dolny płat prawego płuca papieża, by mieć pewność, że usunięto całą zmienioną chorobowi tkankę, którą poddano dalszym badaniom.

- Jeśli nowotwór rzeczywiście był we wczesnym stadium, rokowania powinny być bardzo dobre. W wielu takich przypadkach nie ma potrzeby stosowania chemioterapii ani żadnego dodatkowego leczenia - powiedział dr Sam Kim z Nortwerster Medicine Canning Thoracic Institute.

Operację papieża przeprowadzono metodą wideochirurgii, czyli przy pomocy kamery i niewielkich nacięć, bez konieczności otwierania klatki piersiowej na dużej powierzchni.

Papież Leon XIV przeszedł operację w szpitalu w Rzymie
Papież Leon XIV przeszedł operację w szpitalu w Rzymie
Źródło zdjęcia: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA

Leona XIV operowano w Szpitalu Klinicznym Gemelli, największej placówce medycznej w Rzymie, która od lat współpracuje z papieską stolicą, a sam Jan Paweł II miał żartobliwie nazywać ją Trzecim Watykanem.

Klinika na 10. piętrze ma specjalny apartament dla papieża, a lekarze potwierdzili, że Leon XIV po zabiegu wrócił już do swojej sali. W szpitalu pozostanie jeszcze około tygodnia.

- Po operacji istnieje pewne ryzyko dla pacjenta. Jest ono jednak bardzo małe, bo zabieg jest małoinwazyjny, to bezpieczna procedura - ocenił chirurg klatki piersiowej dr Giuseppe Cardillo.

Niepewna pielgrzymka papieża do Ameryki Południowej

Watykan nie ma szczegółowych przepisów dotyczących przekazania władzy w sytuacji, gdy papież nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Nawet podczas operacji, gdy jest pod narkozą, zachowuje on pełnię władzy papieskiej.

- Nie ma osoby, która automatycznie przejęłaby władzę papieża na czas operacji czy pobytu w szpitalu. Bieżącymi sprawami Watykanu będą zajmować się odpowiednie instytucje i nie przewiduje się sytuacji, w której konieczne byłoby podjęcie jakiejś natychmiastowej decyzji przez papieża, dlatego jego tymczasowa nieobecność nie powinna zakłócić funkcjonowania Kościoła - potwierdziła katolicka publicystka Katie Prejean McGrady.

Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że zmiana w płucu papieża została wykryta podczas rutynowych badań, zaś sam Leon XIV, który uchodzi za osobę w dobrej kondycji fizycznej, nie zgłaszał wcześniej żadnych dolegliwości zdrowotnych.

- Leon XIV ma 71 lat, czyli jest stosunkowo młody jak na papieża. Znany jest z energii i zamiłowania do sportu. Gra w tenisa i wydaje się w dobrej kondycji. Ma bardzo napięty harmonogram. W listopadzie planował kilkutygodniową pielgrzymkę po trzech krajach Ameryki Południowej: Urugwaju, Argentynie i Peru - przekazał korespondent agencji Reuters Joshua McElwee.

Watykan nie potwierdził jeszcze, czy ta pielgrzymka się odbędzie. Wiadomo jednak, że wszystkie papieskie audiencje zostały odwołane do 20 października.

Źródło: "Fakty o świecie"
Udostępnij:
Tagi:
WatykanPapież Leon XIV
Czytaj także:
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Matczak o TK: to zamieszanie jest największym sukcesem Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Rywalka za burtą. Świetne wieści dla Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Sędzia powalony przez piłkarza. "To jest czerwona kartka"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Białymstoku, nie żyją obie kobiety
Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych
Białystok
Elon Musk
Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Trump. Media o reakcji Białego Domu
BIZNES
imageTitle
Bezradny Lewandowski. Czerwona kartka odmieniła mecz
EUROSPORT
Władimir Putin
Rosjanie wciąż dostają setki tysięcy wiz. "To niepojęte"
BIZNES
Protest we Francji
W kolejnych krajach wybuchają protesty studentów
Justyna Kazimierczak
Spotkanie ambasadora USA przy NATO Matthew Whitakera z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim oraz szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
"Produktywne" spotkanie z człowiekiem Trumpa. Napisał o Polsce
Świat
szkoła nauczyciel klasa shutterstock_207423946
Ministra Nowacka zapowiada zmiany dotyczące szkół i nauczycieli
Patryk Michalski, Kuba Koprzywa
Policja zatrzymała 38-latka
Po kłótni w barze wrócił z tasakiem. Ranni
WARSZAWA
1 godz
Donald Trump i Pete Hegseth
NATO 3.0, nerwy Trumpa i zachęcona Rosja. Co to oznacza dla Polski?
Podcast o zagranicy
imageTitle
Kłopoty organizatorów. Zmieniono godzinę meczu Chwalińskiej
EUROSPORT
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Urząd kupił dawny dworzec. Wiemy, co w nim będzie
Piotr Bakalarski
Pozostałości statku, który znaleziono u wybrzeży Turcji
Wrak tak stary, że nic z niego nie zostało. To rekordzista
METEO
imageTitle
"Wyciągnęli Mourinho z poważnych tarapatów"
EUROSPORT
Maha Kumari to samica słonia indyjskiego
Maha Kumari zamieszkała w łódzkim zoo
Łódź
Donald Trump
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. "Prezydent nie zmienił swojego stanowiska"
BIZNES
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz
Co się działo przed TK? "To jest barbarzyńska dzicz"
Jakub Sobieniowski
protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co wiadomo do tej pory
Polska
1 godz 1 min
pc
Strata ciąży. Jaka pomoc przysługuje rodzinom w tym trudnym czasie?
Mamy temat
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Były szef Szin Betu pozywa Netanjahu i wzywa do ujawnienia dokumentów
Świat
Maciej Berek
Ślubowanie Berka, problemy ze Starlinkami, diagnoza papieża
najważniejsze informacje
Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty
"Wersal się skończył". Pięć wniosków na rok przed wyborami
Marcin Złotkowski
imageTitle
PSG górą w hitowym starciu. Szalona remontada Realu w Rzymie
EUROSPORT
imageTitle
Wymiana ciosów i piękne gole. FC Porto znów na tarczy
EUROSPORT
imageTitle
Test antydopingowy w dniu śmierci matki. Jest odpowiedź na zarzuty
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odpowiada Trumpowi. Czuje się zdradzony
Świat
Grzyby shimeji (Hypsizygus marmoreus)
Zbadali grzybowe peptydy. Mogą pomóc nam w ograniczeniu solenia
METEO
tankowiec ropa naftowa bangkok shutterstock_2822410117
Więcej ropy, ale wyższe ryzyko. Brakująca ćwiartka dostaw
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica