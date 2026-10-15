Świat Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Angelika Maj |

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA

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Zwykle to Leon XIV modli się za wiernych, ale tym razem to katolicy z całego świata jednoczą się w modlitwach o zdrowie swojego papieża. We wtorek wieczorem Watykan przekazał, że operacja papieża - który kilka dni wcześniej sam ujawnił, że wykryto u niego guzek na płucu - przebiegła zgodnie z planem i zakończyła się sukcesem.

W kolejnym komunikacie sprecyzowano, że guzek okazał się nowotworem. W komunikacie zaznaczono, że wcześniej podejrzewano raka, a badania potwierdziły te przypuszczenia - zwrócił uwagę Christopher Lamb z CNN.

U papieża zdiagnozowano gruczolakoraka, jeden z najczęściej występujących nowotworów płuc. Chirurg klatki piersiowej dr Natalie Shaubie Lui wyjaśniła, że ten rodzaj raka stanowi prawie połowę wszystkich przypadków raka płuc w USA, a sam rak płuca jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów.

Operacja papieża Leona XIV. "To bezpieczna procedura"

W przypadku Leona XIV eksperci uspokajają, że nowotwór został wykryty we wczesnym stadium, a podczas trwającego blisko 90 minut zabiegu lekarze wycięli cały dolny płat prawego płuca papieża, by mieć pewność, że usunięto całą zmienioną chorobowi tkankę, którą poddano dalszym badaniom.

- Jeśli nowotwór rzeczywiście był we wczesnym stadium, rokowania powinny być bardzo dobre. W wielu takich przypadkach nie ma potrzeby stosowania chemioterapii ani żadnego dodatkowego leczenia - powiedział dr Sam Kim z Nortwerster Medicine Canning Thoracic Institute.

Operację papieża przeprowadzono metodą wideochirurgii, czyli przy pomocy kamery i niewielkich nacięć, bez konieczności otwierania klatki piersiowej na dużej powierzchni.

Papież Leon XIV przeszedł operację w szpitalu w Rzymie Źródło zdjęcia: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA

Leona XIV operowano w Szpitalu Klinicznym Gemelli, największej placówce medycznej w Rzymie, która od lat współpracuje z papieską stolicą, a sam Jan Paweł II miał żartobliwie nazywać ją Trzecim Watykanem.

Klinika na 10. piętrze ma specjalny apartament dla papieża, a lekarze potwierdzili, że Leon XIV po zabiegu wrócił już do swojej sali. W szpitalu pozostanie jeszcze około tygodnia.

- Po operacji istnieje pewne ryzyko dla pacjenta. Jest ono jednak bardzo małe, bo zabieg jest małoinwazyjny, to bezpieczna procedura - ocenił chirurg klatki piersiowej dr Giuseppe Cardillo.

Niepewna pielgrzymka papieża do Ameryki Południowej

Watykan nie ma szczegółowych przepisów dotyczących przekazania władzy w sytuacji, gdy papież nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Nawet podczas operacji, gdy jest pod narkozą, zachowuje on pełnię władzy papieskiej.

- Nie ma osoby, która automatycznie przejęłaby władzę papieża na czas operacji czy pobytu w szpitalu. Bieżącymi sprawami Watykanu będą zajmować się odpowiednie instytucje i nie przewiduje się sytuacji, w której konieczne byłoby podjęcie jakiejś natychmiastowej decyzji przez papieża, dlatego jego tymczasowa nieobecność nie powinna zakłócić funkcjonowania Kościoła - potwierdziła katolicka publicystka Katie Prejean McGrady.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Stan zdrowia papieża po operacji. Nowy komunikat

Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że zmiana w płucu papieża została wykryta podczas rutynowych badań, zaś sam Leon XIV, który uchodzi za osobę w dobrej kondycji fizycznej, nie zgłaszał wcześniej żadnych dolegliwości zdrowotnych.

- Leon XIV ma 71 lat, czyli jest stosunkowo młody jak na papieża. Znany jest z energii i zamiłowania do sportu. Gra w tenisa i wydaje się w dobrej kondycji. Ma bardzo napięty harmonogram. W listopadzie planował kilkutygodniową pielgrzymkę po trzech krajach Ameryki Południowej: Urugwaju, Argentynie i Peru - przekazał korespondent agencji Reuters Joshua McElwee.

Watykan nie potwierdził jeszcze, czy ta pielgrzymka się odbędzie. Wiadomo jednak, że wszystkie papieskie audiencje zostały odwołane do 20 października.