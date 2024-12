Nigdy wcześniej nie było tam papieża. Franciszek przyjechał jako pierwszy

Po krótkim locie z Rzymu papieski samolot około godziny 9 wylądował na lotnisku imienia Napoleona Bonaparte w Ajaccio. To 47. zagraniczna pielgrzymka Franciszka, trzecia w tym roku po wyprawie do Azji i Oceanii oraz po wizycie w Luksemburgu i Belgii i zarazem jedna z najkrótszych.

Pierwsza wizyta papieża na Korsyce

Udział w kongresie poświęconym tej tematyce to główny cel wizyty papieża, lecz Franciszek spotka się także z duchowieństwem w miejscowej katedrze, odprawi mszę na placu Austerlitz i przeprowadzi rozmowę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Niedzielna podróż to trzecia wizyta Franciszka we Francji. W 2014 roku odwiedził instytucje europejskie w Strasburgu, a we wrześniu ubiegłego roku był w Marsylii.