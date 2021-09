Papież Franciszek o małżeństwie, aborcji i szczepieniach przeciw COVID-19

Podczas podróży powrotnej do Rzymu z Bratysławy papież Franciszek wziął udział w konferencji prasowej na pokładzie samolotu. Powiedział dziennikarzom, że "małżeństwo to małżeństwo". - Jest sakramentem, Kościół nie ma władzy, by zmieniać sakramenty - ocenił. Wyraził też nieprzejednane stanowisko Kościoła wobec aborcji. - Gdyby ją zaakceptowano, to byłoby tak, jakby zgodzono się na codzienne zabójstwo - stwierdził.

Odnosząc się do rezolucji Parlamentu Europejskiego nawołującej do tego, by wszystkie kraje uznały małżeństwa osób tej samej płci, stwierdził: - Małżeństwo jest sakramentem, Kościół nie ma władzy, by zmieniać sakramenty.

Odnosząc się do takich inicjatyw, stwierdził, że są to "próby udzielenia pomocy osobom różnej orientacji seksualnej". - To ważne , by im pomagać - dodał. Papież podkreślił, że państwa mają możliwości prawne, by je wspierać przepisami cywilnymi. - Ale małżeństwo to małżeństwo. Jako sakrament to mężczyzna i kobieta - podkreślił papież.

Zastrzegł zarazem, że osoby innej orientacji seksualnej "to są nasi bracia i siostry, musimy ich wspierać", a "Kościół im pomaga".

Papież: kto dokonuje aborcji, zabija

Franciszek stwierdził też, że "Kościół jest surowy" w kwestii aborcji , bo "gdyby ją zaakceptowano, to byłoby tak, jakby zgodzono się na codzienne zabójstwo".

- Aborcja to zabójstwo. (...) Kto dokonuje aborcji, zabija - oświadczył papież.

Powiedział, że w każdej książce na temat embriologii można przeczytać, że "w trzecim tygodniu od zapłodnienia są już wszystkie organy. Wiele razy, zanim kobieta zda sobie sprawę z tego, że jest w ciąży, są już wszystkie organy" - zaznaczył papież. - To jest życie ludzkie i ono musi być szanowane- zaznaczył Franciszek.

- Ta zasada jest tak jasna. Temu, kto tego nie rozumie, zadam dwa pytania: czy słuszne jest zabijanie życia ludzkiego, by rozwiązać problem? Bo z naukowego punktu widzenia to jest życie ludzkie. Czy słuszne jest wynajmowanie płatnego zabójcy, by rozwiązać problem? - pytał Franciszek.

Papież Franciszek podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Bratysławy do Rzymu PAP/EPA/TIZIANA FABI / POOL

Franciszek: odmówienie komunii to nie kara

W kontekście aborcji papież odpowiadał na pytanie, dotyczące sporu wśród biskupów USA na temat tego, czy zabronić przystępowania do komunii politykom, którzy są zwolennikami wyboru w kwestii aborcji. Zaznaczył zarazem, że odpowiada, wskazując zasadę, bo nie zna dobrze sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie może przystępować do komunii ktoś, kto jest "poza wspólnotą". - To nie jest kara - stwierdził papież.

Jego zdaniem nie jest to problem teologiczny, ale duszpasterski, "jak my, biskupi, podchodzimy duszpastersko do tej zasady". Uważa, że trzeba być także duszpasterzem ekskomunikowanych, a styl ten określił jako "bliskość, współczucie, czułość". Brak stylu Boga, ostrzegł, to "popadanie" w politykę. - Gdy Kościół, by bronić zasady, nie robi tego duszpastersko, zajmuje stanowisko polityczne - oświadczył. W jego ocenie "komunia nie jest nagrodą dla doskonałych". - Komunia to dar, prezent, obecność Jezusa w Kościele, we wspólnocie - stwierdził papież. - Ten, kto nie jest we wspólnocie, nie może przyjmować komunii - powtórzył.

Zwrócił uwagę, że "takie osoby są poza wspólnotą, a więc są ekskomunikowani". - To ostre określenie, ale znaczy to, że nie należą do wspólnoty, bo nie są ochrzczeni albo zostali oddaleni z jakiegoś powodu - tłumaczył. Papież wyznał, że nigdy jako duszpasterz nie odmówił nikomu komunii i nie był w sytuacji, że stała przed nim osoba, która nie powinna jej przyjmować.

Papież Franciszek na Słowacji LUCA ZENNARO/PAP/EPA

Papież o szczepieniach przeciw COVID-19

Papież odniósł się też do kwestii szczepień. Powiedział, że wątpliwości dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 mogą wynikać także z tego, że są one różne. - W Kolegium Kardynalskim też mamy też paru negacjonistów szczepionkowych, a jeden biedak trafił do szpitala - mówił.

Zdaniem papieża obecna sytuacja wokół szczepień jest "dziwna", bo "ludzkość ma historię przyjaźni ze szczepionkami". Podkreślił, że od pokoleń dzieci są szczepione przeciwko różnym chorobom.

Franciszek ujawnił, że w Watykanie prawie wszyscy są zaszczepieni.

Spotkanie papieża Franciszka z Viktorem Orbanem Reuters

Franciszek o rozmowie z Viktorem Orbanem i przyszłości Unii Europejskiej

Pytany o rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie papież wyjaśnił, że nie rozmawiał z nim o imigracji, a jednym z głównych tematów była ekologia. Franciszek wyraził uznanie dla zaangażowania Węgier na rzecz ochrony środowiska. Poinformował też, że rozmawiał o węgierskiej ustawie, której celem jest zachęcanie młodych osób, by zakładali rodziny.

Zdaniem papieża Unia Europejska powinna powrócić do marzeń ojców założycieli. Według niego istnieje ryzyko, że Unia stanie się "urzędem do załatwiania spraw". - Trzeba sięgnąć do mistyki, szukać korzeni Europy i nieść je dalej - wskazał. Wszystkie kraje UE, mówił, "muszą być na tym samym poziomie, zainspirowanym przez ojców założycieli".

Autor:momo

Źródło: PAP