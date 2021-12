Johnson: kampania szczepień w Wielkiej Brytanii okazała się sukcesem

- Szczęśliwego Nowego Roku! 2021 już prawie za nami i niezależnie od wciąż stawianych nam wyzwań i niepokojów dotyczących najbliższych tygodni i miesięcy, szczególnie tych związanych z wariantem omikron i rosnącą liczbą hospitalizacji, jedno możemy powiedzieć na pewno: nasza sytuacja dzisiaj, 31 grudnia, jest nieporównywalnie lepsza niż rok temu - rozpoczął przemówienie do narodu Boris Johnson.

- Istnieje jedna nadrzędna przyczyna, z powodu której Wielka Brytania była w stanie utrzymać najbardziej otwartą gospodarkę i społeczeństwo ze wszystkich największych krajów europejskich. To przez to, że Brytyjczycy heroicznie, dobrowolnie i w niewiarygodnej masie zareagowali na wezwanie do zaszczepienia się - podkreślił Johnson.