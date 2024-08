Oskarżeni o zamachy z 11 września 2001 roku zawarli ugodę. Media: gotowi przyznać się do winy

Nieoficjalne szczegóły w tej kwestii dostarczyła natomiast stacja CNN, która dotarła do listu, jaki niedawno prokuratura wysłała do ocalałych oraz rodzin zmarłych w zamachach z 11 września 2001 roku. Zgodnie z treścią tej korespondencji, oskarżeni o zaplanowanie ataków mają przyznać się do wszystkich stawianych im zarzutów, w tym terroryzmu i zabójstwa blisko 3 tysięcy osób. Mężczyźni mieli też zobowiązać się do przesłania pisemnych odpowiedzi na pytania rodzin zmarłych w sprawie swojej roli w atakach i powodów, dla których zdecydowali się na ich przeprowadzenie. W zamian prokuratura nie wniesie o skazanie ich na karę śmierci. Jak ustaliło CNN, mężczyźni mogą złożyć zeznania już w przyszłym tygodniu.