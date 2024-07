Orędzie Joe Bidena po zamachu na Donalda Trumpa

Polityka nigdy nie może być polem bitwy, czy, nie daj Boże, polem śmierci - powiedział Joe Biden w telewizyjnym orędziu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał wszystkich Amerykanów do obniżenia temperatury sporu politycznego. To jego reakcja na sobotni zamach na Donalda Trumpa, w którym były prezydent został ranny w ucho.

- Polityczna retoryka w tym kraju stała się bardzo gorąca. Czas, by ją ostudzić. To obowiązek nas wszystkich - powiedział Joe Biden w orędziu wygłoszonym w niedzielę wieczorem z Gabinetu Owalnego. Prezydent wezwał do "obniżenia temperatury w polityce" i poprosił wszystkich Amerykanów, by "odnowili zobowiązanie do uczynienia Ameryki tym, co czyni ją wyjątkową".