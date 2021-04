Atak na budynek biurowy w Kalifornii. Wśród ofiar dziecko

W Orange na przedmieściach Los Angeles doszło do ataku z bronią w budynku biurowym. W wyniku strzelaniny zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Podejrzany o dokonanie ataku został postrzelony i zatrzymany przez policję.

Strzały było słychać w środę wczesnym wieczorem czasu lokalnego, gdy policja przyjechała pod dwupiętrowy biurowiec na Lincoln Avenue w Orange, na południowy wschód od Los Angeles – poinformowała porucznik Jennifer Amat. Doszło do "strzelaniny z udziałem funkcjonariusza".

W wyniku ataku zginęło troje dorosłych osób oraz dziecko. Kolejna osoba została ranna. Także podejrzany został zabrany do szpitala - powiedziała Amat, nie ujawniając, w jakim jest stanie. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku ani dlaczego dziecko było w biurowcu, gdzie mieści się kilka firm.

Do ataku na budynek biurowy doszło w mieście Orange w Kalifornii

Ataki z bronią w USA

W ubiegłym tygodniu wiceprezydent USA Kamala Harris powiedziała w wywiadzie dla telewizji CBS News, że nakłania Kongres do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów regulujących dostęp do broni palnej. Dodała, że w Stanach Zjednoczonych powinny obowiązywać ujednolicone i uniwersalne zasady sprawdzania osób ubiegających się o pozwolenia na broń lub jej zakup.

Dzień wcześniej prezydent USA Joe Biden wezwał Izbę Reprezentantów, by szybko przyjęła ustawę o kontroli dostępu do broni. Harris zwróciła się z kolei do Senatu, gdzie demokraci, partia prezydenta, mają tylko nieznaczną większość aby również zagłosowali za takimi regulacjami.