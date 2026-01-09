Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Opuścił samochód" przed tragedią. CNN o "nowym nagraniu" z Minneapolis

GettyImages-2254518399
Nagranie miejsca postrzału 37-latki w Minneapolis na kilka minut przed tragedią
Źródło: CNN
Stacja CNN opublikowała nowe nagranie, które pokazuje chwile przed zastrzeleniem 37-letniej Renee Nicole Good przez funkcjonariusza ICE. Do tragedii doszło w Minneapolis. Jak wskazał dziennikarz Anderson Cooper, z materiału wynika, że wcześniej nieustalona dotąd osoba opuściła samochód kobiety od strony pasażera.

W Minneapolis w USA agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good. Zdaniem miejskiej policji do tragedii doszło, kiedy 37-letnia kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem. Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Kristi Noem przekazała, że Good "próbowała przejechać funkcjonariuszy". Według administracji Donalda Trumpa funkcjonariusz działał w obronie własnej.

Te wersje wydarzeń próbują weryfikować media na podstawie pozyskanych nagrań.

Dziennikarz Anderson Cooper z CNN poinformował w piątek, że nowy materiał wideo pokazuje, co wydarzyło się, zanim 37-latka "została zastrzelona przez agenta ICE, niedługo po tym, jak odwiozła do szkoły swoje 6-letnie dziecko".

Dziennikarz zastrzegł, że pozyskane przez CNN wideo jest "zarniste" i nagrane z dużej odległości, ale widać na nim "pełne cztery minuty poprzedzające strzelaninę".

Nowe nagranie z Minneapolis i nieznany pasażer

- Z prawej strony wyjeżdża kasztanowa Honda pilot, należąca do Renee Good. 20 sekund później ktoś wysiada od strony pasażera. Nie wiemy, kto to i dlaczego osoba ta wysiadała z auta - opisywał Cooper.

- Następnie widzimy, jak jej samochód skręca i ustawia się prostopadle, w poprzek ulicy. Wygląda, jakby blokowała drogę, ale widzimy, że samochody mogły ją minąć - relacjonował.

Dalej - zwrócił uwagę dziennikarz CNN - mamy "nowy punkt widzenia" na funkcjonariusza, który zastrzelił 37-latkę. Jak opowiadał Cooper, agent podszedł do auta kobiety, po czym wrócił na chwilę do swojego samochodu, a następnie znów podszedł do auta Good. W międzyczasie na miejscu pojawił się inny federalny SUV, a do auta 37-latki zbliżył się drugi agent. Kobieta ruszyła, rozległy się trzy strzały. Samego przebiegu tragedii, zastrzegł Cooper, nie widać dobrze na tym nagraniu.

Cooper podkreślił, że wideo nie odpowiada na pytanie, dlaczego Renee Good znalazła się w tym miejscu ani co tam robiła. Dziennikarz zauważył, że mimo wszystkich niewiadomych administracja - bez pokazania dowodów - wydaje się pewna, "kim ta kobieta była i co nią motywowało". Stacja przytoczyła w tym kontekście wypowiedzi J.D. Vance'a, który opisał ją jako "szalonego lewicowca" i spekulował na temat "lewicowej siatki".

Agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good
Agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good
Źródło: Getty Images North America

Koła zwrócone w prawo

Wcześniej przebieg zdarzeń na podstawie nagrań próbował odtworzyć również "New York Times". Gazeta wskazała, że podczas pierwszego strzału funkcjonariusz ICE stał po lewej stronie frontu pojazdu, a jednocześnie koła auta są skierowane w prawo, czyli przeciwną stronę. - To zdaje się stać w sprzeczności z twierdzeniami, że SUV przejeżdżał lub prawie przejechał oficera - dodaje. Do podobnych wniosków doszedł były agent FBI w rozmowie z CNN.

Po zastrzeleniu 37-latki w mieście odbyły się protesty. Na miejsce zdarzenia mieszkańcy przynosili kwiaty oraz znicze. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zwrócił uwagę, że do tragedii doszło zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym w maju 2020 roku zmarł w trakcie interwencji policji czarnoskóry mężczyzna George Floyd. Tamto wydarzenie również wzbudziło amerykańską opinię publiczną i wywołało historyczne demonstracje. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images North America

Udostępnij:
TAGI:
USA
Czytaj także:
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają
WARSZAWA
Śnieżyca, droga
Niż atlantycki przyniesie zmianę w pogodzie
METEO
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Do wypadku doszło pod koniec stycznia 2025 roku
Tragedia na drodze. Policjantka odpowie za śmierć mężczyzny
Olsztyn
Mały mundżak stawia się nosorożcowi
Mały mundżak kontra wielki nosorożec. Niezwykły pojedynek na nagraniu
Wrocław
imageTitle
Gaz wciśnięty do dechy. Eryk Goczał złapał "pociąg" w Dakarze
EUROSPORT
imageTitle
Świątek przed hitem United Cup. "To będzie ekscytujący mecz"
EUROSPORT
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
METEO
Krzysztof Gawkowski
"Stawiam panu, panie prezydencie, akt oskarżenia"
Polska
Blok na Osiedlu Kalinowym w Krakowie
Mężczyzna regularnie demoluje klatkę schodową. Jego sąsiedzi żyją w strachu
Kraków
Donald Tusk na konferencji prasowej
Premier o umowie Mercosur: ktoś nie dowiózł
BIZNES
44 min
pc
Do Eda Sheerana się nie dodzwonimy. Czy jego "dziwactwo" stanie się trendem?
I co teraz?
Olina
USA przejęły kolejny tankowiec. "To jest panowanie nad morzem"
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
METEO
imageTitle
Federacja tłumaczy się z przedziwnego meczu
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut na S2
Zablokowane pasy, ranna kobieta i korek na S2
WARSZAWA
Pożar mieszkania w bloku w Szczecinie
W pożarze mieszkania zginęła jedna osoba. 46-latek w areszcie
Szczecin
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"To musi być nasze wspólne działanie". Tusk o konkluzjach rozmowy z Nawrockim
Polska
8 min
pc
Królowa jest tylko jedna. Ona mogłaby rządzić w Sejmie
Sejm Wita
16-latka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala
Nastolatek potrącił nastolatkę na pasach. Nagranie
Lublin
Mężczyźni włamywali się do plebanii
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. Prokuratura zakończyła śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Grenlandia
Dlaczego Grenlandia tak "kusi Trumpa"?
anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata
grypa
Zagrażają nam patogeny, ale jest coś jeszcze gorszego. Prognoza na 2026 rok
Zdrowie
Nie żyje mieszkaniec Kościelnej Wsi
Wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą. Potem dźgnęła nożem partnera
Poznań
imageTitle
Nie będzie szybkiego debiutu Polaka w Porto. Brakuje ważnej zgody
EUROSPORT
Księżna Kate film
Księżna Kate uczciła swoje urodziny w niezwykły sposób
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Wrocław
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica