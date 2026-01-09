"Opuścił samochód" przed tragedią. CNN o "nowym nagraniu" z Minneapolis

Nagranie miejsca postrzału 37-latki w Minneapolis na kilka minut przed tragedią Źródło: CNN

W Minneapolis w USA agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good. Zdaniem miejskiej policji do tragedii doszło, kiedy 37-letnia kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem. Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Kristi Noem przekazała, że Good "próbowała przejechać funkcjonariuszy". Według administracji Donalda Trumpa funkcjonariusz działał w obronie własnej.

Te wersje wydarzeń próbują weryfikować media na podstawie pozyskanych nagrań.

Dziennikarz Anderson Cooper z CNN poinformował w piątek, że nowy materiał wideo pokazuje, co wydarzyło się, zanim 37-latka "została zastrzelona przez agenta ICE, niedługo po tym, jak odwiozła do szkoły swoje 6-letnie dziecko".

Dziennikarz zastrzegł, że pozyskane przez CNN wideo jest "zarniste" i nagrane z dużej odległości, ale widać na nim "pełne cztery minuty poprzedzające strzelaninę".

Nowe nagranie z Minneapolis i nieznany pasażer

- Z prawej strony wyjeżdża kasztanowa Honda pilot, należąca do Renee Good. 20 sekund później ktoś wysiada od strony pasażera. Nie wiemy, kto to i dlaczego osoba ta wysiadała z auta - opisywał Cooper.

- Następnie widzimy, jak jej samochód skręca i ustawia się prostopadle, w poprzek ulicy. Wygląda, jakby blokowała drogę, ale widzimy, że samochody mogły ją minąć - relacjonował.

There is new video tonight in the shooting death of a 37-year-old Minneapolis mother, and it could provide the best look yet at what happened before she was shot and killed by an ICE officer, shortly after dropping her six-year-old off at school. pic.twitter.com/qS30hKxjxq — Anderson Cooper 360° (@AC360) January 9, 2026 Rozwiń Anderson Cooper analizuje nagranie z Minneapolis Źródło: X

Dalej - zwrócił uwagę dziennikarz CNN - mamy "nowy punkt widzenia" na funkcjonariusza, który zastrzelił 37-latkę. Jak opowiadał Cooper, agent podszedł do auta kobiety, po czym wrócił na chwilę do swojego samochodu, a następnie znów podszedł do auta Good. W międzyczasie na miejscu pojawił się inny federalny SUV, a do auta 37-latki zbliżył się drugi agent. Kobieta ruszyła, rozległy się trzy strzały. Samego przebiegu tragedii, zastrzegł Cooper, nie widać dobrze na tym nagraniu.

Cooper podkreślił, że wideo nie odpowiada na pytanie, dlaczego Renee Good znalazła się w tym miejscu ani co tam robiła. Dziennikarz zauważył, że mimo wszystkich niewiadomych administracja - bez pokazania dowodów - wydaje się pewna, "kim ta kobieta była i co nią motywowało". Stacja przytoczyła w tym kontekście wypowiedzi J.D. Vance'a, który opisał ją jako "szalonego lewicowca" i spekulował na temat "lewicowej siatki".

Agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good Źródło: Getty Images North America

Koła zwrócone w prawo

Wcześniej przebieg zdarzeń na podstawie nagrań próbował odtworzyć również "New York Times". Gazeta wskazała, że podczas pierwszego strzału funkcjonariusz ICE stał po lewej stronie frontu pojazdu, a jednocześnie koła auta są skierowane w prawo, czyli przeciwną stronę. - To zdaje się stać w sprzeczności z twierdzeniami, że SUV przejeżdżał lub prawie przejechał oficera - dodaje. Do podobnych wniosków doszedł były agent FBI w rozmowie z CNN.

Po zastrzeleniu 37-latki w mieście odbyły się protesty. Na miejsce zdarzenia mieszkańcy przynosili kwiaty oraz znicze. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zwrócił uwagę, że do tragedii doszło zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym w maju 2020 roku zmarł w trakcie interwencji policji czarnoskóry mężczyzna George Floyd. Tamto wydarzenie również wzbudziło amerykańską opinię publiczną i wywołało historyczne demonstracje.

