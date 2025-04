Gigantyczna eksplozja w porcie. Operator zabrał głos

Eksplozja w największym irańskim porcie handlowym. Wielu zabitych i rannych Źródło: Reuters

Towary wyjątkowo niebezpieczne zostały zadeklarowane jako zwykłe i były składowane w porcie - powiedział operator irańskiego portu, w którym doszło w sobotę do gigantycznej eksplozji.

Kluczowe fakty: W wyniku wybuchu zginęło co najmniej 40 osób, a rannych jest ponad 1200.

Operator portu zabrał głos po tragedii, wskazując, co jego zdaniem było przyczyną.

Po wybuchu pojawiły się różne spekulacje, którym zaprzeczają władze Iranu.

Eksplozja, którą słychać było z odległości kilkudziesięciu kilometrów, miała miejsce w sobotę na nabrzeżu portu Shahid Radża'i, przez który przechodzi 85 procent irańskich towarów. Port znajduje się w pobliżu dużego nadmorskiego miasta Bandar-Abbas, nad Cieśniną Ormuz, przez którą z kolei przepływa jedna piąta światowej produkcji ropy naftowej.

W wybuchu zginęło co najmniej 40 osób, ucierpiało ponad 1200.

Irańskie media pokazały nagrania przedstawiające ogromną czarnopomarańczową chmurę dymu unoszącą się nad portem po wybuchu oraz zniszczony budynek biurowy z wybitymi szybami, wyrwanymi drzwiami i fruwającymi w powietrzu dokumentami.

Eksplozja wybiła szyby w budynkach w promieniu kilku kilometrów i była słyszalna na wyspie Keszm, oddalonej o 26 kilometrów od portu - podały irańskie media.

Operator portu o przyczynach eksplozji

W ocenie operatora irańskiego portu Szahid Radża'i przyczyną eksplozji były niezgodne z prawdą deklaracje importowe - przekazała w niedzielę agencja ILNA.

- Towary wyjątkowo niebezpieczne zostały zadeklarowane jako zwykłe i były składowane w porcie - powiedział agencji szef firmy Sina Port and Marine Services Company, Said Dżafari.

- Wybuch był wynikiem wielokrotnego podawania fałszywych informacji o materiałach niebezpiecznych i dostarczania ich bez niezbędnej dokumentacji. Siła eksplozji i promień zniszczenia wskazują, że ładunek był wysoce niebezpieczny - stwierdził.

Irańskie władze o "propagandzie"

W niedzielę Najwyższy Przywódca Iranu Ali Chamenei przekazał ofiarom i im bliskim kondolencje - poinformował portal Iran International. Wezwał też funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości do "przeprowadzenia dokładnego dochodzenia, by zidentyfikować zaniedbania lub umyślne działania, które doprowadziły do eksplozji, oraz do podjęcia działań zgodnie z przepisami".

Po eksplozji natychmiast pojawiły się spekulacje, że jej źródłem mógł być wojskowy import. Sugerowano, że potężny wybuch spowodował nadchloran sodu, substancja stosowana w produkcji stałego paliwa rakietowego. Rzecznik ministerstwa obrony oświadczył jednak, że "pogłoski te są celową dezinformacją i propagandą rozpowszechnianą przez zagraniczne media".

