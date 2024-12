Pierwsza msza w odbudowanej katedrze Notre Dame

Konsekracja ołtarza, która była centralnym obrzędem uroczystości, nastąpiła w pięciu etapach. Najpierw złożone zostały w nim relikwie pięciorga świętych związanych z dziejami Kościoła paryskiego. Są to relikwie: św. Marii Eugenii od Jezusa Milleret, św. Magdaleny Zofii Barat, św. Katarzyny Laboure, św. Karola de Foucaulda i błogosławionego Włodzimierza Ghiki. Kolejne elementy obrzędu to: modlitwa dziękczynna, namaszczenie olejami i ofiarowanie kadzidła, następnie ołtarz został ozdobiony i oświetlony.

Katedra Notre Dame - zasady zwiedzania

Przez pierwszy tydzień - do 14 grudnia - Notre Dame otwarta będzie do godziny 22. Dni od 8 do 15 grudnia to oktawa, będąca okazją do wspólnego świętowania ponownego otwarcia świątyni. W środę, 11 grudnia Notre Dame przyjmie mieszkańców i handlowców z tej dzielnicy. 12 grudnia obchodzone będzie święto Matki Bożej z Guadalupe. W piątek, 13 grudnia powróci do Notre Dame relikwia korony cierniowej Chrystusa - jedna z najcenniejszych relikwii świątyni, szczęśliwie uratowanych z pożaru.