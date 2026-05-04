Świat Śmierć trzech pasażerów na wycieczkowcu. Odkryto ognisko niebezpiecznego wirusa

Nie żyje trzech pasażerów statku wycieczkowego. Potwierdzono jeden przypadek hantawirusa

W opublikowanym w niedzielę przez WHO komunikacie na portalu X poinformowano o pięciu podejrzeniach zakażenia hantawirusem i jednym potwierdzonym przypadku. Wiadomo, że trzy osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki.

"Trwają szczegółowe badania, w tym dalsze testy laboratoryjne oraz badania epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie" - przekazała WHO.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026 Rozwiń

Ognisko choroby na statku wycieczkowym

Według informacji południowoafrykańskich mediów, cytowanych przez portal telewizji Sky News, ognisko choroby odkryto na statku wycieczkowym MV Hondius podczas rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka u wybrzeży Afryki Zachodniej. Sky News podał, powołując się na resort zdrowia RPA, że pierwszą osobą, u której wystąpiły objawy zakażenia, w tym gorączka, bóle głowy i brzucha oraz biegunka, był 70-letni mężczyzna, który zmarł na pokładzie. Jego 69-letnia żona, która również zachorowała, zmarła następnie w szpitalu w RPA. Według BBC, na oddziale intensywnej terapii szpitala w Johannesburgu przebywa 69-letni obywatel Wielkiej Brytanii.

Hantawirus jest roznoszony z kałem, moczem i śliną gryzoni, które mogą się mieszać z pyłem i wraz z nim być wdychane przez ludzi, zwłaszcza w małych, zamkniętych przestrzeniach o słabej wentylacji. Można się także zarazić, przez spożywanie skażonej żywności, dotykanie skażonych powierzchni lub ugryzienia przez zainfekowane gryzonie. Nie są znane przypadki przekazania wirusa między ludźmi. W pierwszej chwili choroba swymi objawami przypomina grypę; symptomy to ból głowy, gorączka, bóle mięśni, krótki oddech i kaszel. Z czasem może doprowadzić do poważnych komplikacji układu oddechowego i śmierci.

Redagował AM