Czeczeński terrorysta odsiaduje dożywocie za atak na szkołę w Biesłanie. Chce rewizji wyroku

Jedyny skazany terrorysta z grupy, która zajęła szkołę w Biesłanie we wrześniu 2004 roku, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie wyroku. Nurpaszi Kułajew odsiaduje dożywocie w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Jak dotąd nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. W wyniku ataku na szkołę zginęło ponad 330 osób, w tym 172 dzieci.

Otrzymaliśmy od Nurpaszi Kułajewa wniosek w sprawie ponownego rozpatrzenia wyroku. Zgodnie z prawem rozpatrzymy go w ciągu miesiąca i udzielimy odpowiedzi – powiedział agencji TASS Tamerłan Cgojew, rzecznik praw człowieka w Osetii Północnej.

Wysokonakładowa "Komsomolskaja Prawda" podała, że szczegóły wniosku nie zostały ujawnione. Wiadomo jedynie, że Kułajew skarżył się na kiepską obronę w sądzie ze strony swojego prawnika Alberta Plijewa i poprosił o dostęp do niektórych materiałów swojej sprawy.

Jedyny ocalały terrorysta

Według oficjalnej wersji Nurpaszi Kułajew jest jedynym, żyjącym terrorystą z grupy czeczeńskich terrorystów, którzy 1 września 2004 roku zaatakowali szkołę w Biesłanie. Jak dotąd nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Podczas przesłuchania na rozprawie twierdził, że znalazł się w szkole nie z własnej woli, został do tego zmuszony i nie wiedział do ostatniej chwili, dokąd jest wieziony samochodem.