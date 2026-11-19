"Nuklearna walizka" na szczycie w Chinach. "Właśnie ta"
Światowe media zwróciły uwagę na walizkę, którą w środę niósł ze sobą jeden z członków rosyjskiej delegacji biorącej udział w szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen. Udostępniają też fragment relacji z rosyjskiej telewizji państwowej.
"Nuklearna walizka" Władimira Putina na szczycie w Chinach
- Spójrzcie - to właśnie walizka nuklearna, tuż za naszymi plecami. Oto ona. Adiutant Władimira Putina z walizką - mówi reporter, a kamera pokazuje członka rosyjskiej delegacji niosącego czarną walizkę.
Następnie dochodzi do krótkiej wymiany zdań pomiędzy pracownikiem rosyjskiej telewizji państwowej a adiutantem Putina. - Czy teczka, którą pan nosi, to nuklearna walizka? - pyta reporter. - Tak - potwierdza członek rosyjskiej delegacji. - Właśnie ta? - dopytuje pracownik rosyjskich mediów. - Właśnie ta - odpowiada jego rozmówca.
Oczywiście nie ma pewności, co zawiera pokazany przedmiot.
Tak zwana walizka nuklearna znana jest jako Czeget (nazwana na cześć góry Czeget na Kaukazie). Tradycyjnie nosi ją oficer marynarki wojennej. Walizka rzadko jest filmowana. Mówienie o niej w telewizji zapewne ma wywołać efekt propagandowy. Jak skomentował ukraiński polityk Anton Heraszczenko, Putinowi chodzi o demonstrację siły. Jego zdaniem przywódca Rosji próbuje ratować twarz po atakach na Most Krymski.
Do czego służy "nuklearna walizka"?
"Walizka nuklearna" ma być bezpiecznym narzędziem komunikacji, które łączy przywódcę z jego najwyższym dowódcą wojskowym i siłami rakietowymi. Dzieje się to za pośrednictwem ściśle tajnej elektronicznej sieci dowodzenia i kontroli "Kazbek".
Rosyjski kanał telewizyjny Zvezda w 2019 roku pokazał materiał filmowy, na którym widoczny był Czeget z szeregiem guzików. W sekcji zwanej "poleceniem" znajdują się dwa przyciski. Biały przycisk "uruchom" i czerwony przycisk "anuluj". Według materiału Zvezdy teczkę aktywuje się specjalną kartą.
Szczyt w Chinach i spotkanie Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina
W Shenzhen trwa dwudniowy 33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Zgromadził przedstawicieli 21 gospodarek regionu i odbywa się w Chinach po raz pierwszy od 12 lat.
W jego trakcie doszło już między innymi do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Trumpa z Xi Jinpingiem. Na czwartek zaplanowano też trójstronne spotkanie przywódców USA, Chin i Rosji. To pierwsze takie rozmowy w formacie trójstronnym.