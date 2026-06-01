Świat Drzwi polskiego konsulatu oblane farbą. Radni Nowego Jorku reagują

Zdewastowana elewacja Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

W wydanym oświadczeniu radni Nowego Jorku: Phil Wong, Virginia Maloney, Lincoln Restler, Harvey Epstein i Frank Morano zaznaczyli, że dwukrotne zaatakowanie placówki dyplomatycznej w ciągu zaledwie trzech dni jest "nieakceptowalne" i wymaga stanowczej reakcji organów ścigania.

"Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ameryki, a Amerykanie polskiego pochodzenia wnieśli nieoceniony wkład w rozwój nowojorskich dzielnic, instytucji oraz życie obywatelskie. Akty te stanowią atak na instytucję dyplomatyczną oraz na wartości wzajemnego szacunku i międzynarodowej przyjaźni" - oświadczyli radni.

Zapewnili, że pozostają w kontakcie z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją, domagają się pełnego wyjaśnienia sprawy i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Konsulat oblany czerwoną farbą

W piątek rano czerwoną farbą oblano m.in. drzwi i fragment elewacji konsulatu, kamerę przy wejściu, wizjer oraz "ławeczkę Karskiego". Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.

Podobny atak miał miejsce w środę. Konsul generalny Mateusz Sakowicz określił incydenty jako akty wandalizmu i zaznaczył w rozmowie, że nie ma podstaw, by dopatrywać się w nich manifestu czy motywacji politycznej. Zapewnił, że bezpieczeństwo placówki jest priorytetem, a sprawą zajmują się odpowiednie służby.

Część farby już usunięto - resztę mają wyczyścić miejskie ekipy. Jak dotąd policja nie zakwalifikowała incydentów jako "bias incident", czyli czynu motywowanego uprzedzeniami - podają polonijne media.

