Nowe informacje w sprawie samopoczucia papieża. Personel szpitala modlił się o jego zdrowie

Szczegóły te zostały podane kilkanaście godzin po tym, gdy Watykan poinformował o drugim w ciągu niecałego tygodnia kryzysie oddechowym papieża na tle skurczu oskrzeli, który doprowadził do wymiotów. W piątkowym komunikacie zapewniono, że był on cały czas przytomny i współpracował podczas zabiegów terapeutycznych. Wskazano wtedy, że potrzeba 24-48 godzin, by można było ocenić, czy nowy kryzys oddechowy doprowadził do pogorszenia stanu Franciszka.

Personel szpitala modlił się o zdrowie papieża Franciszka

Mszę odprawił biskup Claudio Giuliodori, asystent kościelny Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore, do którego należy Poliklinika. W homilii włoski hierarcha powiedział: "naszą myśl kierujemy przede wszystkim do Ojca Świętego, z którym mieliśmy spotkać się dziś rano w Auli Pawła VI".

- Ale on (papież - red.) zaskoczył nas przybywając do nas do Polikliniki Gemelli - dodał biskup Giuliodori. Zaznaczył, że wszyscy modlą się o to, by papież jak najszybciej wrócił do zdrowia.