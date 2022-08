Ludzkie szczątki w walizce kupionej na aukcji. Rodzina zorientowała się dopiero w domu

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zabójstwa po tym, jak na aukcji sprzedana została walizka zawierająca ludzkie szczątki - we wtorek poinformowało BBC. Walizka z makabryczną zawartością znajdowała się w przyczepie pełnej rzeczy, którą w całości kupiła rodzina z Auckland w Nowej Zelandii.

Jak wstępnie ustalono, rodzinaz Auckland w Nowej Zelandii w czwartek udała się na wyprzedaż do lokalnego magazynu. Tam na aukcji kupiła przyczepę pełną rzeczy, wśród których były duże walizki. Po powrocie do domu i otwarciu przyczepy zorientowano się, że wewnątrz co najmniej jednej z walizek znajdują się ludzkie szczątki.