Reuters: w piątek rozmowy w USA o nowej propozycji pokojowej dla Ukrainy
Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił w czwartek, że konflikt znajduje się w fazie niebezpiecznego impasu. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym tygodniu, że zamierza przeprowadzić rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Źródło agencji Reuters podało, że Steve Witkoff i Jared Kushner - wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - przeprowadzą z Ukraińcami sesję roboczą, której tematem będą "nowe propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować wspólnie z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej niedawnej wizyty w regionie".
Spotkanie z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu oraz Departamentu Skarbu USA - przekazało źródło. Amerykańscy negocjatorzy zaprosili również doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej.
Oczekuje się, że przedmiotem rozmów będą propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, plan powojennej odbudowy gospodarczej oraz inne aspekty konfliktu - poinformowało źródło.
Axios napisał, że ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczyć będą szef biura prezydenta Kyryło Budanow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija. - Wszyscy obawiają się zimy. Jeśli wojna się nie zakończy, będzie to trudna zima. Dlatego Stany Zjednoczone próbują pośredniczyć między stronami, dążąc do stworzenia wspólnej propozycji - powiedziało źródło w USA. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską.