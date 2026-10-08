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Świat

Reuters: w piątek rozmowy w USA o nowej propozycji pokojowej dla Ukrainy

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Jared Kushner, Steve Witkoff, Wołodymyr Zełenski
Steve Witkoff i Jared Kurshner przybyli do Kijowa pociągiem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w piątek w Miami z przedstawicielami Ukrainy, aby omówić nowe propozycje dotyczące rozwiązania kwestii wojny w Ukrainie - poinformował Reuters.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił w czwartek, że konflikt znajduje się w fazie niebezpiecznego impasu. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym tygodniu, że zamierza przeprowadzić rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Źródło agencji Reuters podało, że Steve Witkoff i Jared Kushner - wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - przeprowadzą z Ukraińcami sesję roboczą, której tematem będą "nowe propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować wspólnie z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej niedawnej wizyty w regionie".

Zdjęcie z 6 września 2026 roku
Jared Kushner i Steve Witkoff podczas wizyty w Kijowie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Spotkanie z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu oraz Departamentu Skarbu USA - przekazało źródło. Amerykańscy negocjatorzy zaprosili również doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej.

Oczekuje się, że przedmiotem rozmów będą propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, plan powojennej odbudowy gospodarczej oraz inne aspekty konfliktu - poinformowało źródło.

Axios napisał, że ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczyć będą szef biura prezydenta Kyryło Budanow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija. - Wszyscy obawiają się zimy. Jeśli wojna się nie zakończy, będzie to trudna zima. Dlatego Stany Zjednoczone próbują pośredniczyć między stronami, dążąc do stworzenia wspólnej propozycji - powiedziało źródło w USA. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Jared KushnerSteve WitkoffUSARosjaUkrainaWojna w Ukrainie
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