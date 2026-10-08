Świat Reuters: w piątek rozmowy w USA o nowej propozycji pokojowej dla Ukrainy Oprac. Adam Styczek |

Steve Witkoff i Jared Kurshner przybyli do Kijowa pociągiem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił w czwartek, że konflikt znajduje się w fazie niebezpiecznego impasu. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym tygodniu, że zamierza przeprowadzić rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Źródło agencji Reuters podało, że Steve Witkoff i Jared Kushner - wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - przeprowadzą z Ukraińcami sesję roboczą, której tematem będą "nowe propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować wspólnie z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej niedawnej wizyty w regionie".

Jared Kushner i Steve Witkoff podczas wizyty w Kijowie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Spotkanie z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu oraz Departamentu Skarbu USA - przekazało źródło. Amerykańscy negocjatorzy zaprosili również doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej.

Oczekuje się, że przedmiotem rozmów będą propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, plan powojennej odbudowy gospodarczej oraz inne aspekty konfliktu - poinformowało źródło.

Axios napisał, że ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczyć będą szef biura prezydenta Kyryło Budanow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija. - Wszyscy obawiają się zimy. Jeśli wojna się nie zakończy, będzie to trudna zima. Dlatego Stany Zjednoczone próbują pośredniczyć między stronami, dążąc do stworzenia wspólnej propozycji - powiedziało źródło w USA. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską.