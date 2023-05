Norweski ekspert: w Ukrainie sytuacja odwrócona do góry nogami, Rosja nigdy nie wydawała się słabsza

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja nigdy nie wydawała się słabsza niż obecnie - stwierdził Fabian Hoffmann, ekspert do spraw wojskowości z norweskiego ośrodka badawczego Oslo Nuclear Project. - Na poziomie konwencjonalnym pozycja Rosji będzie tylko słabnąć - ocenił w czwartkowej rozmowie z brytyjską stacją Sky News.

W ostatnich dniach Ukraińcy poinformowali, że zestrzelili rosyjski pocisk hipersoniczny Kindżał, który Władimir Putin uważał za "niezwyciężony". Choć nie jest jasne, jak udało się zniszczyć broń, wiadomo, że do zdarzenia doszło po dostawie zachodniej broni na Ukrainę , w tym amerykańskiego systemu obrony Patriot.

Zazwyczaj uważa się, że napastnik ma przewagę w kontekście pocisków, ponieważ wystrzeliwanie ich jest łatwiejsze niż obrona przed nimi, jednak w Ukrainie ta "harmonia ofensywa-defensywa" jest "odwracana do góry nogami" - wyjaśnił Hoffmann. - To naprawdę godny odnotowania rozwój sytuacji - skomentował specjalista.

- Wydaje się także, że Rosja straciła lub właśnie traci przewagę pod względem zdolności do ataku przy pomocy pocisków dalekiego zasięgu. Rosyjskie pociski są masowo przechwytywane, podczas gdy Ukraina wreszcie zaczęła rozwijać swoje własne możliwości dalekiego zasięgu dzięki brytyjskim pociskom manewrującym Storm Shadow - stwierdził Hoffmann.

- Podobno Ukraina uderzyła w kilka wartościowych celów rosyjskich przy pomocy tego pocisku, co wskazuje na to, że w przeciwieństwie do Ukrainy, Rosja nie posiada skutecznego systemu obrony, aby odpierać zagrożenie ze strony pocisków manewrujących - dodał ekspert.