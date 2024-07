Na kilka dni wyszedł na wolność, został zaprzysiężony w PE. "Nie jest mi przykro, że wracam do celi"

Członek greckiej mniejszości w Albanii, eurodeputowany reprezentujący w PE Grecję, wrócił do odbywania kary więzienia w Tiranie za oszustwa wyborcze. Celę opuścił tylko na pięć dni, w ciągu których został zaprzysiężony na inauguracyjnej sesji Parlamentu Europejskiego.

- Nie jest mi przykro, że wracam do celi – powiedział Beleri po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Tiranie.

Wygrał wybory ze świetnym wynikiem, do października odsiaduje wyrok

51-letni polityk odbywając karę więzienia w Albanii zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego w Grecji, startując z listy rządzącej partii Nowa Demokracja. Otrzymał 238 801 głosów, co stanowi czwarty wynik wśród siedmiu reprezentantów Nowej Demokracji w Parlamencie Europejskim. Członkowie Parlamentu Europejskiego korzystają z immunitetu na terenie Unii Europejskiej, ale Albania nie należy do wspólnoty.