Rozrzucił pieniądze na własnym weselu, trafił do więzienia

Sąd w Nigerii skazał na pół roku więzienia mężczyznę, który na własnym weselu rozrzucił pieniądze. Choć rozrzucanie banknotów to popularna zabawa weselna w tym kraju, władze uznały to za przestępstwo i powołały się na przepisy sprzed niemal 20 lat.

Kluczowe fakty Huseini miał rozrzucić na swoim weselu pieniądze o wartości - w przeliczeniu - ok. 240 zł.

Władze Nigerii uznały to za "celowe niszczenie waluty" i zatrzymały mężczyznę.

To nie pierwszy podobny wyrok w ostatnich miesiącach.

Abdullahi Musa Huseini, popularny wizażysta znany w mediach społecznościowych jako "Amuscap", w trakcie własnego wesela rozrzucił w powietrze pieniądze o łącznej wartości 100 tys. naira (równowartość ok. 240 zł). Rozrzucanie pieniędzy to stały element wielu wesel w Nigerii. "Para młoda zaczyna tańczyć, a goście wychodzą naprzód, wymachując dużymi plikami banknotów. Gdy zespół gra, muzycy zaczynają rozrzucać (...) pieniądze" - wyjaśniał portal BBC. Następnie nowożeńcy zbierają pieniądze, które często przeznaczane są na częściowe pokrycie kosztów wesela.

Rozrzucił pieniądze, trafił do więzienia

Nigeryjskie władze niedawno zaczęły jednak walczyć z tą tradycją, o czym właśnie przekonał się Abdullahi Musa Huseini. Wesele mężczyzny odbyło się w grudniu, a w poniedziałek poinformowano o skazaniu go na więzienie. Jak poinformowała Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) w poniedziałkowym komunikacie, Huseini w trakcie tańca na swoim weselu zaczął rozrzucać banknoty "wbrew ostrzeżeniom i kampaniom przeciwko tej praktyce prowadzonym przez EFCC".

Komisja oceniła, że mężczyzna tym samym brał udział w "celowym niszczeniu nigeryjskiej waluty". Huseini został na tej podstawie zatrzymany, a następnie skazany na sześć miesięcy więzienia przez sąd wyższej instancji w mieście Kano na północy kraju - kilka minut po przyznaniu się do winy, poinformowała EFCC.

Abdullahi Musa Huseini na zdjęciu opublikowanym przez nigeryjskie władze Źródło: EFCC

Rozrzucanie pieniędzy przestępstwem

Podstawą prawną skazania Huseiniego jest ustawa o Banku Centralnym Nigerii z 2007 roku. Zgodnie z nią "rozrzucanie" czy "tańczenie" na pieniądzach jest przestępstwem, za które grozi kara co najmniej sześciu miesięcy więzienia lub grzywna w wysokości 50 tys. nair (równowartość ok. 130 złotych) - przekazał BBC w tym tygodniu. Brytyjski nadawca przypomniał, że w ubiegłym roku za to samo przewinienie na pół roku więzienia skazane zostały już dwie kobiety.