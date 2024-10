Jest nagranie

Amesbury w wydanym oświadczeniu poinformował, że czuł się "zagrożony na ulicy po wieczornym wyjściu z przyjaciółmi" i "sam skontaktował się z policją hrabstwa Cheshire, aby zgłosić to, co wydarzyło się podczas tego incydentu". Ale w niedzielę późnym popołudniem "The Mail on Sunday" zamieścił na swoim portalu nagranie z ulicznego monitoringu, które rzuca zupełnie inne światło na ten incydent. Widać na nim jak Amesbury w gwałtowny sposób dyskutuje ze stojącym na ulicy mężczyzną, po czym niespodziewanie uderza go pięścią w twarz, a gdy ten upadł, uderza go jeszcze sześć razy. Przed zadawaniem dalszych ciosów powstrzymują go trzy interweniujące przypadkowe osoby.