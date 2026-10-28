"Niewyobrażalna" tragedia. Tak Hiszpanie zareagowali na apel
W zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w hiszpańskiej prowincji Toledo zginęło co najmniej 68 osób. Na miejsce katastrofy przyjechał premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który ogłosił trzydniową żałobę narodową.
W Hiszpanii jest reporter TVN24 Michał Gołębiowski. Jak relacjonował z Madrytu, flagi na wszystkich najważniejszych budynkach w tym mieście zostały opuszczone do połowy masztów.
- To jest dzisiaj tutaj temat numer jeden. On się pojawia na billboardach, na przystankach. To jest coś, co dotyka każdej osoby - mówił przed budynkiem hiszpańskiego parlamentu.
Reporter TVN24: Hiszpanie bardzo mocno odpowiedzieli na apel
Reporter TVN24 zwrócił uwagę, że Hiszpania jest właściwie "w apogeum kampanii wyborczej". - Za kilka tygodni odbędą się wybory, a tutaj wszystkie partie solidarnie zawiesiły na czas żałoby narodowej swoje działalności polityczne, agitacyjne - mówił. Kongres deputowanych, izba niższa hiszpańskiego parlamentu, ogłosiła odwołanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych na środę.
- Wszystko będzie skupione na tym, aby pomóc ofiarom wypadku, niewyobrażalnej, ogromnej katastrofy - dodał Gołębiowski.
Dziennikarz mówił też o reakcji społeczeństwa. - Hiszpanie odpowiedzieli bardzo mocno na apel o oddawanie krwi, czy to tutaj w Madrycie, czy w Toledo, czy w Ciudad Real, czyli w miejscowościach najbliżej wypadku. Tam już teraz stworzyły się kolejki do tego, aby oddawać krew, a wiadomo, że tej krwi potrzeba bardzo dużo i te prośby o oddawanie cały czas są aktualne - mówił Gołębiowski.
Po wypadku Hiszpańskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Wspólnoty Madrytu (ADOSAM) zwróciło się z pilnym apelem do osób, które mogą oddać krew w Toledo, Ciudad Real i Madrycie. "Potrzebna będzie krew wszystkich grup" - napisano w komunikacie na platformie X.
Reporter TVN24 przypomniał, że to nie jest pierwsza tragedia na hiszpańskiej kolei. Na początku roku dwa pociągi dużej prędkości zderzyły się również w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji.
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
Do katastrofy kolejowej doszło krótko przed godziną 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. W zdarzeniu brały udział pociągi dużych prędkości - AVE oraz Iryo. Obydwa jechały z Madrytu w kierunku Sewilli. Jeden z pociągów dostał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła z powodu pociągu stojącego na torach z przodu.
W obu pociągach było łącznie 544 pasażerów. Pociągiem AVE jechało 397 osób, a w Iryo - 147.