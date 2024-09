Wybory w Brandenburgii. "Stawka jest wysoka"

W kraju związkowym we wschodniej części Niemiec, graniczącej z Polską Brandenburgii, trwa głosowanie w wyborach do regionalnego parlamentu. Według sondaży prawicowo-populistyczna AfD ma szansę pokonać SPD, która rządzi regionem od zjednoczenia Niemiec. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke i szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock podkreślili po oddaniu głosu w swoich okręgach wyborczych, że "stawka wyborów jest wysoka".

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 8 i potrwa do godz. 18. Do obsadzenia jest 88 miejsc w brandenburskim parlamencie (ponadto możliwe są mandaty dodatkowe, tzw. nadwyżkowe i wyrównujące). W 44 okręgach wyborczych w Brandenburgii uprawnieni do udziału w wyborach oddają dwa głosy. Za pomocą pierwszego wybierają konkretnego kandydata ze swojego okręgu, a drugi głos oddają na listę landową danej partii.