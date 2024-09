Trzy partie koalicji rządowej razem wzięte nie mają takiego poparcia jak oni

Chadecka unia CDU/CSU utrzymuje się na poziomie 31,5 procent. Oznacza to, że ma większe poparcie niż wszystkie partie koalicji rządowej razem wzięte (30 procent) - zauważył portal dziennika "Bild".

"Złe wieści dla partii FDP po klęsce wyborczej w Saksonii i Turyngii", gdzie w niedzielnych wyborach nie udało jej się wejść do parlamentów landowych. W nowym sondażu Insa liberałowie spadli poniżej poziomu pięciu procent w całym kraju - poinformował "Bild". To oznacza, że partia nie weszłaby do Bundestagu.