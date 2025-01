Incydent na wiecu. Lider niemieckiej partii obrzucony pianą   

Działaczka Partii Lewicy obrzuciła szefa Partii Wolnych Demokratów (FDP) i byłego ministra finansów Christiana Lindnera substancją przypominającą pianę. Do incydentu doszło podczas czwartkowego wiecu w Greifswaldzie w północno-wschodnich Niemczech.

Młoda kobieta podeszła do lidera FDP podczas jego wystąpienia i powiedziała "szanowny panie Lindner", po czym rzuciła mu w twarz substancję przypominającą pianę. Rzeczniczka lokalnej FDP i naoczny świadek zdarzenia stwierdzili, że było to pseudociasto zrobione z pianki do golenia - poinformowała dpa.