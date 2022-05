Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odpowiada na zarzuty Polski w sprawie zamienników dla dostaw na Ukrainę: byliśmy tym zdziwieni

Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, zapowiedział, że "w ramach NATO Niemcy będą wkrótce dysponować największą armią konwencjonalną w Europie". W wywiadzie dla "Stuttgarter Zeitung" i "Stuttgarter Nachrichten" odnosił się też do krytyki w związku z brakiem wsparcia militarnego dla Ukrainy i odpowiedział też na krytykę ze strony Polski, że nie dostarczono jeszcze uzgodnionych zamienników dla polskich dostaw na Ukrainę. "Szczerze mówiąc, byliśmy tym (...) dość zdziwieni" - powiedział.

Scholz o krytyce w sprawie wysyłania wsparcia na Ukrainę

Kanclerz wyraził brak zrozumienia dla krytyki wyrażanej w kraju i za granicą w związku z brakiem wsparcia militarnego dla Ukrainy. "Dostarczyliśmy broń i dostarczymy jej więcej" - powiedział Scholz w wywiadzie. "Te zamówienia są w trakcie realizacji" - dodał, odnosząc się do uzgodnionych z przemysłem dostaw ciężkiej broni.

Z rządem Czech, który "bezzwłocznie dostarczył Ukrainie czołgi T-72", "zawarto precyzyjne porozumienie co do tego, co i kiedy będziemy im dostarczać" - dodał kanclerz Niemiec.