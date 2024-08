Policja zatrzymała osobę podejrzaną o atak nożem, do którego doszło w piątek wieczorem w czasie festynu z okazji 650-lecia miasta Solingen na zachodzie Niemiec - przekazał minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul. Już wcześniej informowano o zatrzymaniu dwóch osób. Nie jest jasne, czy jedną z nich jest właśnie domniemany sprawca. Z rąk nożownika zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych. Do przeprowadzenia ataku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie.

Do ataku doszło w piątek wieczorem w centrum Solingen, gdzie na rynku Fronhof odbywał się koncert z okazji 650-lecia miasta. Liczba ofiar zmieniała się w kolejnych komunikatach. Według ostatnich informacji zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych. Pięć z nich ma poważne obrażenia.

Policja ogłosiła, że ofiary śmiertelne to dwaj mężczyźni w wieku 67 i 56 lat oraz 56-letnia kobieta.

Podejrzany w rękach policji

W sobotę późnym wieczorem minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul w telewizji publicznej ARD przekazał, że niemiecka policja zatrzymała osobę podejrzaną o atak nożem. "Der Spiegel" podał, że jest to 26-letni mężczyzna.

Już wcześniej tego dnia media informowały o zatrzymaniu dwóch osób. W sobotę po południu Reuters przekazał, że policja zatrzymała jedną osobę i bada, czy ma ona związek z atakiem. Później policja podała, że ta zatrzymana osoba to 15-latek. Nie jest on jednak podejrzanym o atak nożem. Nastolatek jest podejrzany o niezgłoszenie planowanych przestępstw. Inna osoba miała rozmawiać z nim o planach, które "pasowały" do ataku w Solingen. Śledczy zakładają, że przestępstwo zostało popełnione przez jedną osobę.