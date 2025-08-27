Planował zamach na koncercie Taylor Swift. 16-latek skazany

Z obawy przed zamachami terrorystycznymi w sierpniu rok temu odwołano trzy planowane w austriackiej stolicy koncerty amerykańskiej supergwiazdy muzyki pop. W sprawie prócz 16-latka aresztowano także 20-letniego Austriaka, który planował zamachy bombowe i jest głównym oskarżonym w sprawie.
Śledztwo austriackich służb jest w toku.
Niedoszły nastoletni zamachowiec usłyszał wyrok
We wtorek sąd w Berlinie uznał 16-latka za winnego przygotowania poważnego aktu przemocy oraz wspierania aktu terrorystycznego poza granicami RFN. Z powodu wieku oskarżonego proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.
Według sądu nastolatek przyznał się do winy. Usłyszał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny.
Sędziowie ustalili, że skazany zradykalizował się pod wpływem propagandy tzw. Państwa Islamskiego (IS) w internecie. Jako 14-latek utrzymywał kontakt z planującym zamachy młodym Austriakiem. Skazany przez berliński sąd przesłał mu m.in. film z instrukcją budowy bomby i zorganizował kontakt z członkiem IS.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAX SLOVENCIK