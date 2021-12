Zabił kolegę w lesie. 14-latek usłyszał wyrok 

Do zabójstwa doszło po południu 24 lutego w pobliżu miejscowości Sinsheim-Eschelbach. W wyniku śledztwa ustalono, że 14-latek zwabił młodszego kolegę do lasu, gdzie zaatakował go od tyłu nożem kuchennym. Nastolatek doznał poważnych ran klatki piersiowej i szyi. Zmarł niedługo po ataku.