Nie żyje Loretta Swit. Gwiazda serialu "M*A*S*H"

Loretta Swit

Amerykańska aktorka Loretta Swit zmarła w swoim domu w Nowym Jorku. Miała 87 lat. Artystka zdobyła dwie nagrody Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej i dziesięć nominacji za rolę major Margaret "Gorące Wargi" Houlihan - przełożonej pielęgniarek amerykańskiego oddziału podczas wojny koreańskiej. Serial emitowany był w latach 1972-1983.

Swit zdefiniowała swoją rolę, grając silną, zdeterminowaną, niezależną kobietę, która miała wpływ na rozwój fabuły. Wystąpiła w niemal wszystkich z ponad 250 odcinków i finale serialu, który był najchętniej oglądanym odcinkiem serialu telewizyjnego w historii.

Serial został oparty na prawdziwych doświadczeniach chirurga wojskowego, który napisał książkę w 1968 roku "MASH: A Novel About Three Army Doctors" oraz na czarnej komedii Roberta Altmana z 1970 roku o tym samym tytule.

- Od samego początku kręcenia serialu zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo jest to wyjątkowe - powiedziała Swit w wywiadzie dla Fox News w 2017 roku.

Loretta Swit urodziła się 4 listopada 1937 roku w New Jersey jako córka polskich imigrantów Lestera i Nellie Szwedów. Po ukończeniu szkoły - wbrew stanowczym sprzeciwom rodziców - rozpoczęła naukę aktorstwa w Nowym Jorku. Wysoka, blond gwiazda sceny i telewizji była wegetarianką i miłośniczką zwierząt.

Aktorka zadebiutowała na Broadwayu w sztuce "Za rok o tej samej porze" w 1975 roku. Występowała też w musicalu "Mame" i w monodramie "Shirley Valentine".

- Aktorstwo nie jest dla mnie ukrywaniem, jest ujawnianiem. Dajemy ci prawo do odczuwania. To najważniejsza rzecz na świecie, ponieważ kiedy przestajesz czuć, to znaczy, że jesteś martwy - powiedziała Swit w wywiadzie dla magazynu "Star" w 2010 roku.

Wyszła za mąż za aktora Dennisa Holahana, który grał szwedzkiego dyplomatę w "M*A*S*H". Para rozwiodła się w 1995 roku i nie miała dzieci.