Świat Nie żyje księżniczka Astrid, siostra zmarłego króla Norwegii Haralda V Oprac. Filip Czerwiński |

Norwegia przygotowuje się do pogrzebu króla Haralda V Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stian Lysberg Solum/EPA/PAP

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Księżniczka Astrid odeszła w piątek - poinformował w oświadczeniu dwór królewski w Oslo.

Księżniczka Astrid Źródło zdjęcia: Stian Lysberg Solum/EPA/PAP

Brat Astrid, Harald, zmarł w zeszłym miesiącu w wieku 89 lat, po ponad 35 latach panowania. Księżniczka po raz ostatni pojawiła się publicznie podczas jego pogrzebu w środę.

"Przez całe swoje długie życie księżniczka Astrid reprezentowała rodzinę królewską w sposób pełen ciepła i poczucia obowiązku" - stwierdził w oświadczeniu król Haakon VIII.

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"Głęboko kochana członkini rodziny królewskiej"

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księżniczki Astrid, pani Ferner. Odeszła od nas głęboko kochana członkini rodziny królewskiej. Norwegia straciła wyjątkową i niezwykle szanowaną księżniczkę. Składamy kondolencje Rodzinie Królewskiej oraz najbliższym" - napisał przewodniczący Stortingu, norweskiego parlamentu, Masud Gharahkhani.

Vi har med stor sorg mottatt budskapet om at Prinsesse Astrid, fru Ferner har gått bort. Et høyt elsket medlem av kongefamilien har forlatt oss. Norge har mistet en minneverdig og høyt ansett prinsesse. Vår medfølelse går til kongehuset og den nærmeste familien. pic.twitter.com/8M7CuDOTKn — Masud Gharahkhani (@MasudGh) September 11, 2026 Rozwiń

Księżniczka Astrid była też znana jako "pani Ferner" po mężu. W 1961 roku poślubiła żeglarza i olimpijczyka Johana Martina Fernera (zmarł w 2015 roku).