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Świat

Nie żyje księżniczka Astrid, siostra zmarłego króla Norwegii Haralda V

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Księżniczka Astrid
Norwegia przygotowuje się do pogrzebu króla Haralda V
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Stian Lysberg Solum/EPA/PAP
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Norweska księżniczka Astrid zmarła w wieku 94 lat. Jej młodszy brat, król Norwegii Harald V, zmarł dokładnie dwa tygodnie wcześniej.

Księżniczka Astrid odeszła w piątek - poinformował w oświadczeniu dwór królewski w Oslo.

Księżniczka Astrid
Księżniczka Astrid
Źródło zdjęcia: Stian Lysberg Solum/EPA/PAP

Brat Astrid, Harald, zmarł w zeszłym miesiącu w wieku 89 lat, po ponad 35 latach panowania. Księżniczka po raz ostatni pojawiła się publicznie podczas jego pogrzebu w środę.

"Przez całe swoje długie życie księżniczka Astrid reprezentowała rodzinę królewską w sposób pełen ciepła i poczucia obowiązku" - stwierdził w oświadczeniu król Haakon VIII.

"Głęboko kochana członkini rodziny królewskiej"

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księżniczki Astrid, pani Ferner. Odeszła od nas głęboko kochana członkini rodziny królewskiej. Norwegia straciła wyjątkową i niezwykle szanowaną księżniczkę. Składamy kondolencje Rodzinie Królewskiej oraz najbliższym" - napisał przewodniczący Stortingu, norweskiego parlamentu, Masud Gharahkhani.

Księżniczka Astrid była też znana jako "pani Ferner" po mężu. W 1961 roku poślubiła żeglarza i olimpijczyka Johana Martina Fernera (zmarł w 2015 roku).

Źródło: Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Norwegiazmarł..., nekrologiOslo
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