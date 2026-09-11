Nie żyje księżniczka Astrid, siostra zmarłego króla Norwegii Haralda V
Księżniczka Astrid odeszła w piątek - poinformował w oświadczeniu dwór królewski w Oslo.
Brat Astrid, Harald, zmarł w zeszłym miesiącu w wieku 89 lat, po ponad 35 latach panowania. Księżniczka po raz ostatni pojawiła się publicznie podczas jego pogrzebu w środę.
"Przez całe swoje długie życie księżniczka Astrid reprezentowała rodzinę królewską w sposób pełen ciepła i poczucia obowiązku" - stwierdził w oświadczeniu król Haakon VIII.
"Głęboko kochana członkini rodziny królewskiej"
"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księżniczki Astrid, pani Ferner. Odeszła od nas głęboko kochana członkini rodziny królewskiej. Norwegia straciła wyjątkową i niezwykle szanowaną księżniczkę. Składamy kondolencje Rodzinie Królewskiej oraz najbliższym" - napisał przewodniczący Stortingu, norweskiego parlamentu, Masud Gharahkhani.
Księżniczka Astrid była też znana jako "pani Ferner" po mężu. W 1961 roku poślubiła żeglarza i olimpijczyka Johana Martina Fernera (zmarł w 2015 roku).