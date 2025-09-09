Wybuchły brutalne zamieszki, premier podał się do dymisji

Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: We wtorek premier Nepalu podał się do dymisji.

Tego samego dnia w kraju przywrócono dostęp do mediów społecznościowych po kilku dniach od wejścia w życie zakazu.

Protesty jednak trwają, przerodziły się w antyrządowe manifestacje.

Dzień po gwałtownych zamieszkach, do jakich doszło w stolicy Nepalu, Katmandu, we wtorek premier tego kraju zrezygnował ze stanowiska, o czym poinformował jego doradca Prakash Silwal.

Tego samego dnia władze przywróciły dostęp do 26 platform społecznościowych, z których korzystania wcześniej zakazały. Cytowany przez lokalne media minister komunikacji Prithvi Subba Gurung potwierdził, że rząd zniósł blokadę podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się w poniedziałek wieczorem.

Zakaz mediów społecznościowych w Nepalu

W zeszłym tygodniu w życie wszedł zakaz funkcjonowania platform społecznościowych, takich jak m.in. Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, WhatsApp, X, LinkedIn, Snapchat, Reddit, Discord, Pinterest, Signal, Threads, WeChat i Tumblr. Władze oskarżyły je o nieprzestrzeganie nowych krajowych przepisów. Doprowadziło to do wybuchu gwałtownych zamieszek w Katmandu, ale także innych miastach. W ich wyniku życie straciło co najmniej 19 osób, a około stu zostało rannych. By uspokoić tłum, policja użyła m.in. armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Wcześniej premier Oli oświadczył, że jest "głęboko zasmucony" ofiarami "tragicznego incydentu" i zapowiedział śledztwo w tej sprawie. W liście opublikowanym przez media przekazał, że "rząd nie był zwolennikiem blokowania mediów społecznościowych i zapewni warunki do ich używania". Dodał, że zostanie powołana komisja do zbadania protestów.

Protesty trwają

Zakaz mediów społecznościowych nie jest jednak jedynym powodem protestów, w których biorą udział zwłaszcza młodzi ludzie. Demonstrują też oni z powodu sięgającego 10 proc. bezrobocia i panującej w kraju korupcji.

Reuters podaje, że mimo obwiązującej godziny policyjnej we wtorek protesty trwały nadal, a demonstrujący wykrzykiwali hasła przeciwko premierowi i starli się z policją. Podpalali opony, rzucali kamieniami w funkcjonariuszy, a według świadków mieli także podpalać domy niektórych polityków.

Organizatorzy protestów nazwali je "demonstracjami pokolenia Z", ponieważ wynikają z frustracji młodych korupcją i sytuacją ekonomiczną. Reuters zauważa, że od czasu zniesienia monarchii w 2008 roku kraj pogrążony jest w politycznej niestabilności i gospodarczej niepewności. Trwające protesty są tam zaś największymi od dekad.

