Śmigłowce zderzyły się pod Mount Everestem. Nie żyje turysta
Do zdarzenia doszło we wtorek w regionie Solukhumbu, niedaleko Mount Everestu - przekazały władze Nepalu. Podczas lądowania zderzyły się tam dwa śmigłowce należące do prywatnych firm Fishtail Air oraz Dynasty Air.
Według lokalnych mediów do wypadku doszło na lądowisku Pheriche. Na nagraniach z momentu wypadku widać, jak w lądujący helikopter zbliża się do drugiej maszyny i doprowadza do zderzenia się łopat wirników.
W wypadku zginął obywatel Indii, a obywatel Nowej Zelandii został ranny. Jak podał Fishtail Air, byli oni turystami transportowanymi śmigłowcami z Everestu. Według Dynasty Air należący do tej firmy helikopter przewoził wyłącznie towary.
Jak przekazały lokalne władze, Nowozelandczyk został ewakuowany do szpitala. Nie podano szczegółów o jego stanie zdrowia.
Jak zauważa Reuters, do wypadku doszło w szczycie sezonu turystycznego, gdy śmigłowce regularnie przewożą w tym regionie wędrowców i himalaistów.