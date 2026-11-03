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Świat

Śmigłowce zderzyły się pod Mount Everestem. Nie żyje turysta

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nepal smiglowce
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: x.com/EverestToday
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Obywatel Indii zginął, a Nowozelandczyk został ranny w wyniku zderzenia śmigłowców w rejonie bazy pod Mount Everestem w Nepalu.

Do zdarzenia doszło we wtorek w regionie Solukhumbu, niedaleko Mount Everestu - przekazały władze Nepalu. Podczas lądowania zderzyły się tam dwa śmigłowce należące do prywatnych firm Fishtail Air oraz Dynasty Air.

Według lokalnych mediów do wypadku doszło na lądowisku Pheriche. Na nagraniach z momentu wypadku widać, jak w lądujący helikopter zbliża się do drugiej maszyny i doprowadza do zderzenia się łopat wirników.

W wypadku zginął obywatel Indii, a obywatel Nowej Zelandii został ranny. Jak podał Fishtail Air, byli oni turystami transportowanymi śmigłowcami z Everestu. Według Dynasty Air należący do tej firmy helikopter przewoził wyłącznie towary.

Jak przekazały lokalne władze, Nowozelandczyk został ewakuowany do szpitala. Nie podano szczegółów o jego stanie zdrowia.

Jak zauważa Reuters, do wypadku doszło w szczycie sezonu turystycznego, gdy śmigłowce regularnie przewożą w tym regionie wędrowców i himalaistów.

Źródło: Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
NepalHimalajeMount EverestHelikopter
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