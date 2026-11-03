Świat Śmigłowce zderzyły się pod Mount Everestem. Nie żyje turysta Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: x.com/EverestToday

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Do zdarzenia doszło we wtorek w regionie Solukhumbu, niedaleko Mount Everestu - przekazały władze Nepalu. Podczas lądowania zderzyły się tam dwa śmigłowce należące do prywatnych firm Fishtail Air oraz Dynasty Air.

Według lokalnych mediów do wypadku doszło na lądowisku Pheriche. Na nagraniach z momentu wypadku widać, jak w lądujący helikopter zbliża się do drugiej maszyny i doprowadza do zderzenia się łopat wirników.

BREAKING: Two helicopters operated by Fishtail Air and Dynasty Air collided while landing at Pheriche helipad in Solukhumbu. Authorities said the helicopters’ rotor blades struck each other during the landing process. Further details about the incident are awaited.



Video ©:… pic.twitter.com/30WHJhi6HF — Everest Today (@EverestToday) November 3, 2026 Rozwiń Źródło: X/Everest Today

W wypadku zginął obywatel Indii, a obywatel Nowej Zelandii został ranny. Jak podał Fishtail Air, byli oni turystami transportowanymi śmigłowcami z Everestu. Według Dynasty Air należący do tej firmy helikopter przewoził wyłącznie towary.

Jak przekazały lokalne władze, Nowozelandczyk został ewakuowany do szpitala. Nie podano szczegółów o jego stanie zdrowia.

Jak zauważa Reuters, do wypadku doszło w szczycie sezonu turystycznego, gdy śmigłowce regularnie przewożą w tym regionie wędrowców i himalaistów.