Świat

NATO: Mark Rutte w kontakcie z polskimi władzami

Siedziba NATO w Brukseli
Tusk: pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO
Źródło: TVN24
Sekretarz generalny Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje - przekazała na platformie X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart. Według źródeł agencji Reuters w NATO, wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

"Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje" - przekazała na platformie X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.

Rozmówca agencji Reuters w NATO stwierdził, że wstępne dane wskazują, iż incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów. Powiedział również, że NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku.

"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"

Polska

Komunikat dowództwa

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. 

Autorka/Autor: tas/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

NATOMark RutteRosjaAtak Rosji na Ukrainę
