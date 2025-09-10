Tusk: pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

"Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje" - przekazała na platformie X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.

Numerous drones entered Polish airspace overnight and were met with Polish and NATO air defences. @SecGenNATO is in touch with Polish leadership and @NATO is consulting closely with Poland 🇵🇱 — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 10, 2025 Rozwiń

Rozmówca agencji Reuters w NATO stwierdził, że wstępne dane wskazują, iż incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów. Powiedział również, że NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku.

Komunikat dowództwa

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.

OGLĄDAJ: TVN24 HD