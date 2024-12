1018 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał armii pierwszą partię dronów rakietowych produkcji krajowej o nazwie Piekło, które z powodzeniem zostały przetestowane w warunkach bojowych – powiadomiły ukraińskie media. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Co najmniej dziewięć osób zginęło w Zaporożu w ataku wojska Rosji, a kolejne dwie straciły życie w rosyjskim ostrzale rakietowym miasta Krzywy Róg - poinformowały lokalne władze.

> W rejonie stoczni w mieście Kercz na zaanektowanym Krymie doszło do kilku wybuchów . W związku z eksplozjami Rosja na kilka godzin zamknęła most łączący zaanektowany półwysep z kontynentalną częścią kraju - przekazał proukraiński kanał na Telegramie "Krymski Wiatr".

> Bundestag debatował nad wnioskiem złożonym przez liberalną FDP, wzywającym do dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus. Przeciwko tej dostawie sprzeciwia się kanclerz Olaf Scholz (SPD), którego jeden z polityków chadecji w trakcie debaty określił mianem "kanclerza strachu".

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał armii pierwszą partię dronów rakietowych produkcji krajowej o nazwie Piekło, które z powodzeniem zostały przetestowane w warunkach bojowych – powiadomiły ukraińskie media. "Lata z prędkością 700 km/h, na dystansie do 700 km. Piekło jest nie tylko wytwarzany masowo, ale także stale ulepszany" – napisał minister ds. przemysłu strategicznego Herman Smetanin na Telegramie.

> - W wojnie podobnej do tej w Ukrainie nasza armia, jako część szerszej koalicji międzynarodowej, wyczerpałaby się w ciągu 6 do 12 miesięcy - stwierdził Alistair Carns, wiceminister w resorcie obrony Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, w związku z tym "absolutnie kluczowe" jest, aby brytyjskie wojsko miało zdolność do szybkiego tworzenia rezerw w obliczu kryzysu.