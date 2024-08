907 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraińskie wojsko zniszczyło już drugi strategicznie istotny most w obwodzie kurskim w Rosji. Kreml dementuje doniesienia amerykańskich dziennikarzy, twierdząc, że nie toczyły się żadne negocjacje między Moskwą a Kijowem w sprawie wstrzymania ataków na cele energetyczne. Białoruś poinformowała o wysłaniu swoich wojsk na całą długość granicy z Ukrainą.

> Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka powiedział w niedzielę, że Mińsk wysłał swoje wojska na całą długość granicy z Ukrainą - poinformowała agencja Reutera, cytując rosyjską agencję RIA. Krok ten jest - podkreślił Łukaszenka - odpowiedzią na "wysłanie przez Kijów ponad 120 tys. żołnierzy na granicę z Białorusią".

Sprzymierzony z Władimirem Putinem Łukaszenka dodał, że "granica białorusko-ukraińska jest zaminowana jak nigdy dotąd i że ukraińskie wojska poniosłyby ogromne straty, gdyby próbowały ją przekroczyć". Władze w Kijowie nie odniosły się do słów dyktatora.

Łukaszenka ocenił w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, że Ukraina byłaby "bardzo szczęśliwa", gdyby Rosja użyła broni jądrowej, ponieważ wówczas Kreml nie miałby już żadnych sojuszników, poinformował portal Ukrainska Prawda. - Obawiam się, że eskalacja ze strony Ukrainy jest próbą zmuszenia Rosji do podjęcia asymetrycznych działań. Rozważmy użycie broni jądrowej. Jestem pewien, że Ukraina byłaby zadowolona, gdybyśmy my lub Rosja wykorzystali tam taktyczną broń jądrową. To by ją uszczęśliwiło - powiedział.

> Ukraińskie siły powietrzne zniszczyły drugi już most o strategicznym znaczeniu nad rzeką Sejm w obwodzie kurskim w Rosji. Pozbycie się konstrukcji może utrudnić zaopatrywanie przez Rosjan grupy stawiającej opór wojskom ukraińskim.

"Lotnictwo ukraińskich sił powietrznych nadal pozbawia wroga możliwości logistycznych za pomocą precyzyjnych nalotów, co znacząco wpływa na przebieg działań wojennych" - napisał w mediach społecznościowych Ołeszczuk, dołączając nagranie z przeprowadzonej operacji.

Ukraińskie wojsko zniszczyło most nad rzeką Sejm w obwodzie kurskim w Rosji Dowódca Ukraińskich Sił Powietrznych, Reuters

> Odłamki wystrzelonych w niedzielę nad ranem na Kijów rosyjskich rakiet uszkodziły w regionie 18 domów, linie energetyczne oraz samochody - napisał na Facebooku Rusłan Krawczenko, gubernator obwodu kijowskiego.

Krawczenko dodał, że nie pojawiły się dotąd doniesienia o zniszczeniu infrastruktury krytycznej ani ofiarach ataku. W wyniku ostrzału uszkodzono lub kompletnie zniszczono 18 domów prywatnych - podkreśliły lokalne władze.

Ukraiński czołg w obwodzie sumskim EPA/GEORGE IVANCHENKO

> 18 sierpnia siły ukraińskie kontynuowały ataki w obwodzie kurskim i nieznacznie posunęły się na południowy wschód od Sudży, centrum administracyjnego rejonu sudżańskiego w obwodzie kurskim - poinformował w codziennej aktualizacji amerykański think-tank Instytut Badań nad Wojną (Institute Study of War, ISW).

Powołując się na rosyjskich blogerów, ISW twierdzi, że Ukraińcy zdobyli m.in. miejscowość Troickoje na południe od Korieniewa i i posunęły się w kierunku Semenowki, około 24 kilometry od granicy państwa.

Przedstawiciele instytutu odnieśli się też do doniesień o zniszczeniu drugiego mostu w obwodzie kurskim. Jak poinformowali eksperci, "rosyjscy blogerzy i opozycyjne media nie były zgodne co do wpływu zniszczeń na rosyjską logistykę". Niektóre źródła twierdziły - zaznacza ISW - że nalot uszkodził most tylko częściowo, podczas gdy według innych na skutek nalotu most stał się nieprzejezdny i że w okolicy Karyża (na zachód od Zwannoje) pozostał tylko jeden nadający się do użytku most.

W ciągu 24 godzin, licząc od sobotniego poranka, z położonego na zachodzie Rosji obwodu kurskiego ewakuowano ponad 1700 osób - powiedziała Irina Tolmaczewa, rzeczniczka gubernatora obwodu, cytowana w niedzielę przez rosyjskie media.

> Rosyjski MSZ zaprzeczył w niedzielę doniesieniom zachodnich mediów, że atak Ukrainy na obwód kurski spowodował zerwanie prowadzonych przez pośredników rozmów z Kijowem na temat wstrzymania ataków na cele energetyczne. Informacje taką przekazał w sobotę amerykański dziennik "The Washington Post".

- Nikt niczego nie zerwał, ponieważ nie było czego zerwać - powiedziała Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, o raporcie dziennika. - "Nie było żadnych bezpośrednich ani pośrednich negocjacji między Rosją a reżimem w Kijowie na temat bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej”.

Ukraina. Wideo, które ma pokazywać początek ofensywy w obwodzie kurskim w Rosji Reuters/80th Separate Air Assault Halytska Brigade

Amerykański dziennik informował, że Ukraina i Rosja mają wysłać delegacje do Kataru, by wynegocjować przełomowe porozumienie, na mocy którego obie strony wstrzymałyby ataki na infrastrukturę energetyczną przeciwnika, przypomniał Reuters. Zdaniem "WaPo", porozumienie to oznaczałoby również częściowe zawieszenie broni, jednak rozmowy zostały zerwane po ataku Ukrainy na terytorium Rosji.

Rząd w Kijowie nie skomentował wypowiedzi Zacharowej.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu zaapelował do zachodnich partnerów o przyspieszenie dostaw broni i amunicji - poinformował w niedzielę portal "Ukraińska Prawda".

O przyspieszenie dostaw uzbrojenia i amunicji prezydent Ukrainy zaapelował w pierwszej kolejności do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż armia ukraińska odnosi sukcesy w walce z rosyjskim agresorem, mimo iż sytuacja na froncie jest trudna, zwłaszcza w rejonie Torecka i Pokrowska, gdzie Rosjanie podejmują ciągłe próby przełamania ukraińskich linii obronnych.

Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na szczególne znaczenie prowadzonej obecnie operacji sił ukraińskich w rosyjskim obwodzie kurskim, która - jak podkreślił - "ma na celu stworzenie strefy buforowej na terytorium agresora".

