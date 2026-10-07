Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana
Trwa tydzień noblowski. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała w środę Nagrodę Nobla 2026 w dziedzinie chemii prof. Henriemu Kaganowi z Uniwersytetu Paris-Sud i prof. Kenso Soai z Uniwersytetu Nauk w Tokio za "odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej".
"Niektóre cząsteczki, takie jak aminokwasy, występują w dwóch wariantach, które są lustrzanymi odbiciami siebie nawzajem. Jednak organizmy żywe posiadają tylko jedno z tych lustrzanych odbić" - wyjaśnia Królewska Szwedzka Akademia Nauk w komunikacie prasowym. "Powstanie takiej chemicznej asymetrii długo pozostawało zagadką. Kagan i Soai zostali wyróżnieni za jej rozwiązanie".
- Jestem bardzo podekscytowany wiadomością o nagrodzie. To jeden z najbardziej emocjonujących dni w moim życiu - mówił podczas łączenia z Komitetem Noblowskim prof. Kenso Soai.
Nagroda Nobla w dziedzinie chemii
W ubiegłym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi. W uzasadnieniu podano, że naukowcy "stworzyli konstrukcje molekularne z dużymi przestrzeniami, przez które mogą przepływać gazy i inne substancje chemiczne". Dodano, że stworzone przez nich konstrukcje metaloorganiczne "mogą być wykorzystywane do pozyskiwania wody z pustynnego powietrza, wychwytywania dwutlenku węgla, magazynowania toksycznych gazów lub katalizowania reakcji chemicznych".
Do 2025 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano 117 razy 200 osobom. Wśród nich znalazło się osiem kobiet, w tym Maria Skłodowska-Curie. Najmłodszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii miał 35 lat, zaś najstarszy - 97.
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Redagował AM