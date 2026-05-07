Świat Na Łotwie "rozbiły się obce drony"

Obce drony wleciały na Łotwę z terytorium Rosji Źródło: TVN24, eng.lsm.lv

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Incydent miał miejsce we wschodniej części Łotwy. Agencja LETA poinformowała, że w łotewską przestrzeń powietrzną wleciało znad Rosji kilka dronów, z czego dwa się rozbiły.

Jak podała straż pożarna, około godz. 3.30 rano czasu miejscowego (godz. 2.30 w Polsce) pojawiły się zgłoszenia o możliwym pożarze na terenie składu ropy w Rzeżycy (obwód Łatgalia). Gdy strażacy przybyli na miejsce, nie wykryli płomieni, ale podjęli działania w celu schłodzenia jednego ze zbiorników.

Łatgalia, Łotwa Źródło: Mapy Google

Szef łotewskiego MON Andris Spruds powiedział LSM, że drony zostały prawdopodobnie wystrzelone przez Ukrainę w kierunku celów na terytorium Rosji - podał Reuters. Spruds zaznaczył, że "Ukraina ma pełne prawo do obrony i przeprowadzania uderzeń na cele znajdujące się na terytorium Rosji". Minister poinformował też, że w związku z incydentem poderwano myśliwce wielonarodowej misji NATO Baltic Air Policing.

Drony rozbiły się na Łotwie. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Łotewska armia informowała w mediach społecznościowych, że na miejscu trwają działania służb. Przyjechały policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. W komunikacie dla mieszkańców przypomniano, by nie zbliżać się do podejrzanych obiektów, a w przypadku ich zaobserwowania dzwonić na numer alarmowy. Zalecono też mieszkańcom schronienie się w pomieszczeniach, zamknięcie okien i drzwi.

Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach Rzeżyca oraz Lucyn (Ludzas), przy granicy z Rosją, odwołano zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych. W Balvi, również położonym na wschodzie kraju, zajęcia mają odbywać się zdalnie.

Około 7.30 czasu polskiego armia poinformowała, że "potencjalne zagrożenie dla przestrzeni powietrznej Łotwy minęło". Siły zbrojne wraz z sojusznikami z NATO stale monitorują przestrzeń powietrzną - przekazano.

Wojsko poinformowało też, że wzdłuż wschodniej granicy rozmieszczono dodatkowe jednostki. Zaznaczono, że w związku z agresją Rosji w Ukrainie możliwe są kolejne incydenty związane z wkroczeniem lub zbliżaniem się dronów do łotewskiej przestrzeni powietrznej.

❗️Apdraudējums Latvijas gaisa telpā noslēdzies



Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies.



Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz… — NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2026 Rozwiń

Obce drony na Łotwie. Policja z dodatkowymi uprawnieniami

Według agencji LETA mieszkańcy wschodniej części Łotwy otrzymywali w ostatnich miesiącach ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, prawdopodobnie związane z dronami biorącymi udział w wojnie w Ukrainie, zbliżającymi się do łotewskiej przestrzeni powietrznej.

Wcześniej na Łotwie znajdowano szczątki dronów m.in. na plaży. W związku z incydentami dronowymi przed rokiem parlament tego kraju zdecydował, że policja będzie mogła zestrzeliwać lub sprowadzać na ziemię drony w przypadku potencjalnego zagrożenia.

W 2024 roku na Łotwie spadł używany przez Rosjan irański dron Shahed. - Dron był wycelowany w Ukrainę, a nie w Łotwę - podał wówczas dowódca Narodowych Sił Zbrojnych gen. Leonīds Kalnins. - Dopóki trwa wojna w Ukrainie, nie ma gwarancji, że kolejne takie przypadki z udziałem dronów nie będą się zdarzać - mówił gen. Kalnins.