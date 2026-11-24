Libia chce wyjaśnień od Ukrainy po ataku
Ministerstwo spraw zagranicznych Libii przekazało w komunikacie, że "śledzi z wielkim zaniepokojeniem i zdecydowanie potępia oświadczenia prezydenta Ukrainy dotyczące prowadzenia operacji wojskowych wymierzonych w rosyjskie statki w okolicach miasta Bengazi".
Wezwało też władze Ukrainy "do przedstawienia oficjalnych wyjaśnień dotyczących charakteru i zakresu operacji".
Wcześniej w poniedziałek ten sam resort oświadczył, że "trwająca wojna między Rosją a Ukrainą nie daje żadnej ze stron prawa do prowadzenia operacji wojskowych na terytorium Libii ani na jej wodach terytorialnych" i podkreślił, że siły zagraniczne nie będą mogły wykorzystywać libijskich portów ani infrastruktury cywilnej do celów wojskowych.
Ataki na rosyjskie statki w pobliżu Bengazi
W nocy z soboty na niedzielę znajdująca się od kilku dni w porcie w Bengazi rosyjska korweta rakietowa Merkury została zaatakowana dronami, w efekcie czego okręt zatonął.
Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że obu tych ataków dokonały ukraińskie siły zbrojne.
Bengazi jest drugim co do wielkości miastem w Libii i największym w jej wschodniej części, kontrolowanej przez ośrodek władzy konkurencyjny w stosunku do rządu w Trypolisie i utrzymujący bliskie relacje z Rosją.