Ogłoszono wyniki wyborów, wybuchły zamieszki. Nie żyje ponad 20 osób   

Według władz w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu w poniedziałek wyroku odnotowano w sumie 236 aktów przemocy, w wyniku których zginęło co najmniej 21 osób, a rannych zostało 25, w tym 13 policjantów.

Do tej pory aresztowano 78 osób, a w całym kraju zaostrzono środki bezpieczeństwa - powiedział minister spraw wewnętrznych Pascoal Ronda w wywiadzie udzielonym publicznej stacji TVM. - Siły zbrojne i obronne zwiększą swoją obecność w krytycznych i kluczowych punktach - dodał.

Wybory prezydenckie w Mozambiku

Według centralnej komisji wyborczej wybory 9 października wygrał Daniel Chapo - kandydat partii Frelimo, która rządzi Mozambikiem nieprzerwanie od uzyskania niepodległości w 1975 roku. Miał on otrzymać 71 proc. głosów, a kandydat opozycji Venancio Mondlane - 36 proc.

Daniel Chapo pozuje do zdjęcia ze swoimi wyborcami

Daniel Chapo pozuje do zdjęcia ze swoimi wyborcami PAP/EPA

Masowe protesty

Kiedy pod koniec października centralna komisja wyborcza Mozambiku ogłosiła rezultaty głosowania wywołało to wybuch masowych protestów. Demonstranci wyszli na ulice wielu miast. Doszło do starć ze służbami porządkowymi, w których zginęło co najmniej 130 osób. Niepokoje społeczne wpłynęły już na działalność zagranicznych firm, w tym australijskiej firmy wydobywczej South32. Z powodu zamieszek sąsiednia Afryka Południowa tymczasowo zamknęła główne przejście graniczne z Mozambikiem.