Atak Rosji na Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo obrony: desant coraz bardziej ryzykowny dla Rosji

Brytyjskie ministerstwo obrony oceniło, że Rosja wciąż ma zdolność do przeprowadzenia desantu na wybrzeże ukraińskie, ale taka operacja staje się dla niej coraz bardziej ryzykowna, ponieważ siły ukraińskie miały czas na przygotowanie się do obrony.

Brytyjski resort obrony: Rosja nadal nie zdołała przejąć kontroli w powietrzu

We wcześniejszej informacji wywiadowczej brytyjski resort obrony przekazał, że siły ukraińskie nadal stanowią poważne wyzwanie dla rosyjskich operacji powietrznych i rakietowych, a niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu znacząco wpłynęła na jej możliwości wspierania operacji lądowych.

"W ciągu ostatniego tygodnia nastąpiła koncentracja rosyjskiej aktywności lotniczej na południowo-wschodniej Ukrainie, co prawdopodobnie jest wynikiem skupienia się rosyjskich operacji wojskowych w tym rejonie. Pomimo podejmowanych przez Rosję wysiłków zmierzających do zmniejszenia ukraińskiego potencjału obrony powietrznej, Ukraina nadal stanowi poważne wyzwanie dla rosyjskich operacji powietrznych i rakietowych. W związku z tym rosyjskie samoloty są nadal podatne na ataki systemów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Niezdolność Rosji do odnalezienia i zniszczenia systemów obrony powietrznej poważnie utrudniła jej wysiłki na rzecz uzyskania rozległej kontroli w powietrzu, co z kolei znacząco wpłynęło na jej zdolność do wspierania postępów sił lądowych na wielu frontach" - napisano.