"Republika się nie podda". Setki tysięcy ludzi na ulicach Paryża po brutalnym morderstwie nauczyciela

Co najmniej 250 tysięcy osób

Wiele osób niosło plakaty informujące, że są nauczycielami i że żądają prawa do uczenia wolności słowa. - Przyszliśmy przede wszystkim w hołdzie dla zamordowanego kolegi. A następnie po to, żeby pokazać, że się nie poddajemy - powiedziała Carine, profesorka gimnazjum w podparyskim Chatou

"Jestem muzułmaninem i przeciw przemocy"

Politycy na manifestacji

Przywódca francuskich Zielonych, eurodeputowany Yannick Jadot wezwał, by nie robiono "żadnych ustępstw wobec tych, którzy atakują laickość Republiki". I do ochrony nauczycieli, którzy "wartości Republiki starają się przekazać uczniom".

Przywódca partii socjalistycznej Olivier Faure tłumaczył dziennikarzom: Manifestujemy nie po to, żeby odrzucić wszystkich muzułmanów, ale po to, żeby pokazać, że teraz musimy razem tak działać, by to, co przeżywamy nie powtarzało się bez końca. Gotów jestem poprzeć ustawę, która od korzeni zwalczać będzie ataki na Republikę, a nie tylko ich przejawy. Ale nie wolno instrumentalizować tej walki.