Tego regionu Kreml nie odpuści. "Nikt tu nie chce wojny"

W separatystycznym Naddniestrzu w Mołdawii, wspieranym nieformalnie przez Rosję, ponad 37 procent wyborców poparło akcesję kraju do UE. - Nikt tu nie chce wojny. Zapytajcie każdego - mówił rozmówca radia RFI, głosujący w niedzielnym referendum. Ponad 25 procent mieszkańców poparło w wyborach prezydenckich prozachodnią Maię Sandu.

Transporter opancerzony, ukryty za siatką maskującą

Dziennikarz rosyjskiej sekcji radia RFI Siergiej Dmitrijew dotarł do wioski Kosznica (Coșnița), położonej na lewym brzegu Dniestru, gdzie otwarto jeden z lokali wyborczych. "Aby dostać się do tego miejsca, trzeba przeprawić się przez rzekę Dniestr i dwa punkty kontrolne rosyjskich "sił pokojowych". Rosyjski transporter opancerzony, ukryty za siatką maskującą i betonowymi blokami, przypomina o kruchości ustanowionego tu pokoju i krwawych wydarzeniach sprzed 30 lat. Być może dlatego wszyscy, którzy przyszli do lokalu wyborczego, odpowiadali, że głosują za pokojem" - relacjonował Dmitrijew.