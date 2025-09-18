Melania Trump "zaintrygowana". Królowa Kamila pokazała jej wyjątkową kolekcję

Melania Trump zwiedza królewską bibliotekę w zamku Windsor z królową Camillą (wideo bez dźwięku) Źródło: CNN/POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W czwartek królowa Camilla i Melania Trump spędziły czas na zamku Windsor.

Zwiedziły między innymi znajdujący się tam dom lalek królowej Marii i królewską bibliotekę, gdzie Melanię zaintrygowały miniaturowe książki.

Jest to ostatni dzień państwowej wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej w Wielkiej Brytanii.

Amerykańska para prezydencka spędziła noc z środy na czwartek na zamku Windsor. Przed południem Donald Trump pożegnał króla Karola III i udał się do oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa brytyjskiego rządu Keira Starmera.

Jego żona Melania została na zamku, gdzie w towarzystwie królowej Kamili zwiedziły największy na świecie domek dla lalek królowej Marii wyposażony w bieżącą wodę, działające windy i ogród. Ten cenny eksponat stanowi jedną z głównych atrakcji zamku.

Pierwsza dama i królowa odwiedziły też królewską bibliotekę, gdzie podziwiały miniaturowe książki. Jak relacjonowała BBC, Melania była zaintrygowana procesem ich zapisywania i oprawiania.

Królowa Kamila i Melania Trump Źródło: Aaron Chown/PA/PAP

Zdjęcia ze spotkania opublikował też oficjalny profil rodziny królewskiej na Instagramie.

Spotkanie z księżną Kate i słoiki z miodem

Na zakończenie wizyty pierwszej damy USA dołączyła do niej księżna Kate. W ogrodach Frogmore wzięły udział w spotkaniu z grupą skautów. Księżna poczęstowała wówczas dzieci kanapkami z miodem z uli w swojej posiadłości Anmer Hall w Norfolk. Melania natomiast przywiozła słoiki z miodem z Białego Domu, które również zostały przekazane harcerzom.

BBC zwraca uwagę, że spotkanie Melanii i Kate odbyło się w o wiele bardziej swobodnej i nieformalnej atmosferze niż w czasie środowego wystawnego bankietu. Jeden z wolontariuszy miał powiedzieć amerykańskiej pierwszej damie, że dzieci "są nią zachwycone".

OGLĄDAJ: TVN24 HD