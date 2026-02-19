Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jak Amerykanie oceniają Melanię Trump. Sondaż

Melania Trump Z CHOINKĄ
Donald i Melania Trump rozdają dzieciom cukierki z okazji Halloween
Źródło: Reuters
Melania Trump nie cieszy się popularnością wśród Amerykanów - wynika z najnowszego sondażu. Jej ocena wypada niekorzystnie zwłaszcza na tle innych pierwszych dam USA. Wyjątkiem jest Hillary Clinton.

Obecna pierwsza dama USA została uznana za drugą najmniej popularną pierwszą damę w najnowszej historii, wynika z najnowszego sondażu YouGov. W badaniu poproszono Amerykanów również o ocenę 11 ostatnich pierwszych dam.

"Wybitna", "przeciętna" czy "słaba"

Na początku lutego instytut zapytał 2255 obywateli USA o ocenę 11 ostatnich pierwszych dam w skali od "wybitna" do "słaba".

Trzydzieści sześć procent ankietowanych uznało Melanię za "słabą", a kolejne 10 proc. oceniło ją jako "poniżej przeciętnej". Około 18 proc. osób biorących udział w ankiecie oceniło Melanię jako "wybitną", a kolejne 12 proc. stwierdziło, że jest "powyżej przeciętnej". To daje łączny wynik 46 proc. ocen negatywnych i 30 proc. pozytywnych.

Jedyną pierwszą damą, która uzyskała niższy wynik niż Melania, była Hillary Clinton, która przegrała wybory prezydenckie w 2016 roku z Donaldem Trumpem. W sondażu 33 proc. respondentów oceniło ją jako "słabą", a kolejne 11 proc. stwierdziło, że jest "poniżej przeciętnej". 26 proc. oceniło ją pozytywnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy

Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy

"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina

"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina

Najlepiej oceniane pierwsze damy USA

W badaniu poproszono również Amerykanów o ocenę 11 ostatnich pierwszych dam. Spośród nich faworytkami są Jacqueline Kennedy Onassis i Michelle Obama. Odsetek Amerykanów, którzy oceniają je jako "wybitne" lub "powyżej średniej", wynosi odpowiednio 60 proc. i 51 proc.

John F. Kennedy i jego żona Jacqueline Kennedy Onassis tuż przed zamachem w Dallas w Teksasie (22 listopada 1963 roku)
John F. Kennedy i jego żona Jacqueline Kennedy Onassis tuż przed zamachem w Dallas w Teksasie (22 listopada 1963 roku)
Źródło: Photoshot/PAP

Średnio większość z 11 pierwszych dam uzyskała wyższe oceny niż ich mężowie. Wyjątkiem jest tu Hillary Clinton, jedyna pierwsza dama oceniana gorzej niż jej małżonek prezydent Bill Clinton.

Co do samego Donalda Trumpa, 48 proc. respondentów uważa go za "słabego", a kolejne 6 proc. za "poniżej przeciętnej". Trump otrzymał najniższą ocenę spośród 20 prezydentów, o których pytano respondentów w lutowym badaniu YouGov. Tylko około 19 proc. oceniło jego obie prezydentury jako "wybitne".

Donald Trump został sklasyfikowany najgorzej spośród 20 prezydentów, o których ocenę YouGov zapytał respondentów w lutym 2026 roku
Donald Trump został sklasyfikowany najgorzej spośród 20 prezydentów, o których ocenę YouGov zapytał respondentów w lutym 2026 roku
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Z sondażu wynika, że ​​"opinie na temat pierwszych dam są generalnie politycznie spolaryzowane w podobny sposób jak opinie o ich mężach" - podsumowano w komentarzu do badania.

"Melania" w kinach

Sondaż pozwala przyjrzeć się opinii publicznej na temat Melanii Trump w kontekście premiery budzącego kontrowersje filmu dokumentalnego "Melania". Jego producent Amazon zapłacił 40 milionów dolarów za nabycie praw do filmu dokumentalnego o pierwszej damie i wydał kolejne 35 milionów dolarów na jego promocję. Według "Variety" film zarobił 13,5 miliona dolarów po dwóch weekendach od premiery. Przewiduje się, że wpływy z kin sięgną od 16 do 20 milionów dolarów. "Melania" może zatem przynieść dziesiątki milionów dolarów straty, ale "celem Amazona nie było zarabianie pieniędzy" - zauważa branżowy serwis.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
42 min
Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę"

Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę"

Kultura polityczna
"Nasze oczekiwania nie mają granic". Czy Marta Nawrocka powinna milczeć?

"Nasze oczekiwania nie mają granic". Czy Marta Nawrocka powinna milczeć?

Sebastian Zakrzewski

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: YouGov.com, "Variety"

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAMelania TrumpHillary ClintonDonald Trump
Czytaj także:
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki
Katowice
GettyImages-2207574917
"Nareszcie". Oświadczenie rodziny Virginii Giuffre po aresztowaniu byłego księcia
Świat
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Więcej na promocję niż pomoc, "wyniki z góry ustalone". Raport o Funduszu Sprawiedliwości
Polska
imageTitle
Odjęcie punktów? Zero punktów? O co chodzi w awanturze o ukaranie Świątek
EUROSPORT
Władimir Siemirunnij na treningu 4 lutego
Polski medalista wraca na tor
RELACJA
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Drugi taki zakład w Europie
BIZNES
shutterstock_2691622691
Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące
Zdrowie
Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?
Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?
Zuzanna Karczewska
Przypinka z logiem Polski 2050 w klapie marynarki Szymona Hołowni
Co dalej po rozłamie? Pięć pytań o przyszłość Polski 2050
Polska
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
BIZNES
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
METEO
Trzy pisklęta flamingów przyszły na świat w Chorzowie
Trzy flamingi wykluły się w zoo
Katowice
Karambol w Bełchatowie. 9 osób poszkodowanych
Zderzenie pięciu pojazdów, w tym dwóch autobusów. Poszkodowanych dziewięć osób
Łódź
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
WARSZAWA
Gorączka złota w Gugulethu w RPA. 17 lutego 2026.
Po znalezisku w zagrodzie dla bydła okolicę opanowuje gorączka złota
Świat
Zbigniew Ziobro
Ruch w sprawie ENA dla Ziobry
Polska
imageTitle
Hiszpanie doczekali się złota po 54 latach. Wyprzedzili Polskę w tabeli
EUROSPORT
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Bełchatowie
W plecaku zapalił się powerbank. Ewakuacja szkoły
Łódź
imageTitle
Uderzony dmuchawą przed skokiem. "A gdyby trafiło mnie w twarz..."
EUROSPORT
Policja szuka kobiety ze zdjęcia
Weszła za ladę i ukradła pieniądze z kasy. Nie wiedziała, że jest nagrywana
Olsztyn
60-latek trafił już do zakładu karnego
Kulił się na tylnym siedzeniu za żoną. I tak go zauważyli
Białystok
Śnieg, Rosja
Śnieżyca może przynieść rekordowe opady
METEO
Katarzyna Kęcka na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"
Piotr Wójcik
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni
Polska
imageTitle
Zatrważające przeoczenie. Sędziowie mogli wypaczyć wynik
EUROSPORT
Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą
Trójmiasto
Sycylia po przejściu burzy Harry
Fale wyrzuciły na brzeg już 15 ciał. Media o możliwej przyczynie
Świat
Zgłoszenie o drażniącym zapachu uruchomiło akcję służb
Drażniący zapach i ewakuacja mieszkańców
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica