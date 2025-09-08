Pociąg uderzył w piętrowy autobus. Wielu zabitych i rannych

Jak poinformowały władze stanowe, do wypadku doszło w mieście Atlacomulco, położonym około 115 km na północny zachód od stolicy Meksyku. Zginęło co najmniej 10 osób. Jak przekazało Biuro Prokuratora Generalnego Meksyku, było to siedem kobiet i trzech mężczyzn. Rannych w zdarzeniu zostało 61 osób.
Pociąg uderzył w bok autobusu, przeciągnął go po torach
Dokładna przyczyna tragedii nie jest jeszcze znana. Nagranie udostępnione w mediach społecznościowych pokazuje, jak pociąg towarowy uderzył w bok piętrowego autobusu, który powoli przejeżdżał przez tory. Skład przeciągnął pojazd po torach.
Dach autobusu został zerwany. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać też rozbitą szybę pojazdu.
"Wyrażamy najszczerszą solidarność z rodzinami ofiar" - napisano w oświadczeniu Rady Miasta Atlacomulco.
