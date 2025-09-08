Pociąg uderzył w piętrowy autobus. Wielu zabitych i rannych

Pociąg zderzył się z autobusem w Meksyku. Jest wiele ofiar śmiertelnych i rannych Źródło: PAP/EPA/FELIPE GUTIERREZ

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowały władze stanowe, do wypadku doszło w mieście Atlacomulco, położonym około 115 km na północny zachód od stolicy Meksyku. Zginęło co najmniej 10 osób. Jak przekazało Biuro Prokuratora Generalnego Meksyku, było to siedem kobiet i trzech mężczyzn. Rannych w zdarzeniu zostało 61 osób.

Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA.

Pociąg uderzył w bok autobusu, przeciągnął go po torach

Dokładna przyczyna tragedii nie jest jeszcze znana. Nagranie udostępnione w mediach społecznościowych pokazuje, jak pociąg towarowy uderzył w bok piętrowego autobusu, który powoli przejeżdżał przez tory. Skład przeciągnął pojazd po torach.

Dach autobusu został zerwany. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać też rozbitą szybę pojazdu.

Zderzenie pociągu z autobusem w Meksyku Źródło: PAP/EPA/FELIPE GUTIERREZ

Źródło: Google Maps

"Wyrażamy najszczerszą solidarność z rodzinami ofiar" - napisano w oświadczeniu Rady Miasta Atlacomulco.

Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA. Zderzenie pociągu z autobusem w Meksyku Źródło: PAP/EPA/FELIPE GUTIERREZ Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA. Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA. Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA. Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA. Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA. Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus Źródło: FELIPE GUTIERREZ/PAP/EPA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD