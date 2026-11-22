Świat Dziennikarz relacjonował akcję służb. Wtedy padły strzały Oprac. Filip Czerwiński |

Meksyk, "El Chapo Isidro" zatrzymany. Dziennikarz relacjonuje akcję policji, kiedy padają strzały Źródło wideo: MEGANOTICIAS LOS MOCHIS/Reuters Źródło zdj. gł.: MEGANOTICIAS LOS MOCHIS/Reuters

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W piątek wieczorem meksykańskie służby schwytały jednego z najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych, Fausto Isidro Mezę Floresa, znanego jako "El Chapo Isidro".

Do zatrzymania doszło w mieście Guasave w stanie Sinaloa. Właśnie stamtąd tego wieczoru swoją relację, krótko po zatrzymaniu barona, prowadził dziennikarz Adrian Ibarra z lokalnej telewizji Meganoticias Los Mochis. Mówił, że w mieście o przemocy panującej w mieście. W tle było słychać odgłos latającego śmigłowca.

- Za mną policja zabezpiecza teren, żeby nikt… Słychać strzały! - krzyknął nagle Ibarra i schował za stojący obok samochód, a operator kamery za nim podąża. - W tej chwili jesteśmy tutaj, cóż, świadkami, jak właśnie przeleciała kula. Kula… Strzelają. Kryjemy się tutaj, a tam widać… słychać strzały, strzały z broni palnej. Właśnie strzelają. Będziemy musieli się schować. To tyle z mojej strony, Carlo. Będziemy nadal bardzo uważni. Dziękuję - zakończył relację.

W nocy z piątku na sobotę operacja wojskowa mająca na celu pojmanie "El Chapo Isidro" i dwóch innych przywódców jego organizacji zajmującej się handlem narkotykami wywołała falę przemocy w stanie Sinaloa. Doszło między innymi do zbrojnych starć między meksykańskimi siłami bezpieczeństwa a członkami kartelu, którzy w niektórych rejonach ustawiali blokady na drogach.

Meksyk. Baron narkotykowy Isidro Meza-Flores aresztowany przez siły specjalne Źródło zdjęcia: PAP/EPA/IVAN MEDINA

"El Chapo Isidro" znajdował się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Uważano go za jednego z przywódców kartelu Beltrán Leyva. Według doniesień współpracował on z frakcją Los Mayos należącą do potężnego Kartelu Sinaloa.

Jak podały władze USA, Meza-Flores "jest odpowiedzialny za posiadanie, dystrybucję i import dużych ilości heroiny, metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany do Stanów Zjednoczonych". Za informacje prowadzące do jego schwytania FBI oferowało pięć milionów dolarów.