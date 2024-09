"Musiała być planowana co najmniej od 15 lat". Media o akcji Izraela

Operacja, którą przeprowadził Izrael , by dostarczyć Hezbollahowi pagery, w których wcześniej fizycznie umieszczono ładunki wybuchowe, musiała być planowana co najmniej od 15 lat - powiedziało z kolei telewizji ABC źródło w amerykańskim wywiadzie. Jak dodano, amerykańska CIA od dawna była sceptycznie nastawiona do takich działań z powodu zbyt dużego ryzyka narażania niewinnych cywili.

Ładunki wybuchowe zainstalowała firma kontrolowana przez izraelski wywiad

Dzień po wtorkowych eksplozjach pagerów doszło do skoordynowanego wybuchu krótkofalówek. W obu atakach zginęło w sumie co najmniej 37 osób, a ok. 3 tys. zostało rannych. Hezbollah zapowiedział odwet na Izraelu. Rząd w Jerozolimie oficjalnie nie odniósł się do wybuchów, ale w ostatnich dniach napięcie na linii Izrael-Hezbollah znów rośnie, co budzi obawę o wybuch pełnowymiarowej wojny.