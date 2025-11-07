Szczury atakują samochody. Mechanik o "znaku rozpoznawczym"

Ulice Marsylii Źródło: Reuters Archive

Położona na południu Francji Marsylia mierzy się z coraz bardziej narastającą plagą szczurów. "Szczury atakują samochody, przegryzają przewody silnika i osiedlają się w środku w poszukiwaniu ciepła" - zauważa stacja BFM TV. Konsekwencją są kolejne awarie pojazdów i kolejki do warsztatów samochodowych.

"To znak rozpoznawczy"

Jedną z osób, która doświadczyła takiego problemu, jest Alexandre. W rozmowie z BFM Marseille Provence relacjonował, że udał się do mechanika, gdy w jego samochodzie zapaliły się kontrolki. Po zdjęciu opony okazało się, że przecięte były kable od czujnika temperatury wody. - Przecinają równo. To znak rozpoznawczy szczurów - powiedział Christophe Nicolet, kierownik warsztatu samochodowego. - To duży problem w Marsylii. Dotyczy wszystkich samochodów, niezależnie od marki - ocenił. Mechanik podkreślił, że w swoim warsztacie ma do czynienia z tego typu problemami "trzy do czterech razy w tygodniu".

- Gryzonie przyciąga komora silnika, gdzie znajdują schronienie, ciepło w zimie, a także pożywienie, przede wszystkim izolację kabli elektrycznych, która zawiera skrobię - dodał Nicolet, cytowany przez portal 20minutes.fr. Najbardziej narażone są samochody, które są rzadko używane, i te, które stoją zaparkowane niedaleko koszy na śmieci lub restauracji.

Jednocześnie media zauważają, że choć w niektórych przypadkach naprawa pojazdu jest możliwa, to w innych szkody wyrządzone przez gryzonie mogą być na tyle poważne, że naprawa nie będzie opłacalna.

Miasto tymczasem apeluje do mieszkańców, aby w ramach walki ze szczurami nie wyrzucali jedzenia w miejscach publicznych i nie karmili zwierząt na ulicy. Zaleca się także utrzymywanie piwnic, strychów i systemów kanalizacyjnych w dobrym stanie oraz wyrzucanie śmieci w szczelnych, nieprzepuszczalnych workach.