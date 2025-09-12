Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"

Rada Bezpieczeństwa
Bosacki: Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem
Źródło: TVN24
Wszyscy podkreślali, że to co się stało, to była eskalacja konfliktu ukraińskiego, na czym nikomu nie zależy - powiedział Marcin Bosacki podczas konferencji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wskazał też na "duży sukces polskiej dyplomacji".

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa (...), ponieważ Rosjanie usłyszeli praktycznie od wszystkich, że, mówiąc bardzo delikatnie, rozszerzając konflikt, zderzają się z całym światem - oświadczył na konferencji prasowej wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Reprezentował on Polskę podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Marcin Bosacki
Marcin Bosacki
Źródło: TVN24

- Wszyscy, nie tylko Europejczycy, ale też kraje z innych kontynentów, podkreślali, że to co się stało, to była eskalacja konfliktu ukraińskiego, na czym nikomu nie zależy - zauważył. - To jest rzecz, która z całą pewnością w Moskwie będzie słyszana - dodał.

"To jest duży sukces polskiej dyplomacji"

Bosacki zauważył też, że "w oświadczeniu medialnym przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa wzięło udział (...) w sumie ponad 50 krajów i pierwszy raz za kadencji Donalda Trumpa przyłączyła się do tego oświadczenia także administracja Stanów Zjednoczonych". - To jest nasz duży sukces, to jest duży sukces polskiej dyplomacji - ocenił.

Kilkadziesiąt państw "wyraża głębokie zaniepokojenie". W ONZ o prowokacji Rosji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kilkadziesiąt państw "wyraża głębokie zaniepokojenie". W ONZ o prowokacji Rosji

Polska

- Rosjanie kłamali, ale wydaje mi się, że zarówno mnie, jak i innym kolegom z krajów europejskich udało się te kłamstwa dość precyzyjnie i jednoznacznie zdementować - mówił wiceszef MSZ.

Bosacki wskazał, że w nocy z 9 na 10 września stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, "Rosjanie się odważyli testować atakami dronowymi kraj Unii Europejskiej i NATO". - Drugi bardzo przełomowy moment jest taki, że myśmy rosyjskie statki powietrzne strącili i to strącili nie tylko własnymi siłami, ale też razem z sojusznikami - dodał.

- To wszyscy doceniają i rozumieją, bo Rosja otrzymała jasny sygnał, możecie próbować nas prowokować, ale my jesteśmy na to przygotowani - ocenił.

Bosacki powiedział też, że głównym wnioskiem z tej Rady Bezpieczeństwa jest to, że "Rosja już wie, że jeśli będzie dalej eskalować na inne kraje to, co w sposób morderczy robi w Ukrainie, to spotka się z potępieniem całego świata". 

Stanowisko USA się "urealnia"

- Nie sądzę, żeby to zmieniło cele strategiczne Rosji, która chce podbić swoje sąsiedztwo i odbudować imperium - powiedział Bosacki. Wskazał przy tym, że Rosja musi mieć świadomość, że "są narody, którym się to nie podoba".

Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA

- Wydaje mi się, że im dalej jest od szczytu w Alasce, a Putin bardziej eskaluje w Ukrainie, a teraz już nie tylko w Ukrainie, ale też przeciw Polsce, tym, powiem delikatnie, urealnia się stanowisko Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o to, kiedy i jakimi środkami można od Putina uzyskać zawieszenie broni, a potem pokój - ocenił wiceszef MSZ.

Bosacki przypomniał też, że Europa przygotowuje 19. pakiet sankcji na Rosję i powiedział, że "zawsze chcielibyśmy, żeby do tych pakietów przyłączali się nasi kuzyni z Atlantyku, czyli Amerykanie". 

OGLĄDAJ: "Wiemy, że to nie była pomyłka". Rada Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskiej prowokacji w Polsce
pc

"Wiemy, że to nie była pomyłka". Rada Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskiej prowokacji w Polsce

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/tr

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Czytaj także:
Przedstawiciel Ukrainy
Ambasador Ukrainy: Rosja pluje nam w twarz, a my udajemy, że pada deszcz
Świat
imageTitle
Piątek bohaterem w Katarze. Pierwsze gole, od razu hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Poznaniu. Gol z przewrotki i kontra zaskoczyły Lecha
Najnowsze
imageTitle
Koniec polskiej dominacji w mistrzostwach świata juniorów
Najnowsze
imageTitle
Były mistrz świata przypomniał sobie o wygrywaniu
EUROSPORT
Marcin Bosacki
"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
Świat
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
Świat
Posiedzenie ONZ
Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
Świat
imageTitle
Wielki mecz Turków. Będzie hit w finale EuroBasketu
EUROSPORT
praca pracownik fabryka shutterstock_732352393
Zmiany w naliczaniu stażu pracy
BIZNES
imageTitle
Trudna sytuacja Polaków w Pucharze Davisa
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Pół miliarda złotych do wygrania. Potężna kumulacja
BIZNES
Posiedzenie ONZ
"Pierwszy raz" powtórzone trzykrotnie. W ONZ o wtargnięciu dronów
Świat
Giorgio Armani
Giorgio Armani z zaskakującym testamentem
BIZNES
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
METEO
wojtek chory na parkinsona - repo w GO
Materiały TVN i TVN24 z nagrodami na Festiwalu Wrażliwym
Kultura i styl
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
METEO
imageTitle
Cudowny wieczór polskiego boksu. Trzy Biało-Czerwone powalczą o złoto MŚ
EUROSPORT
Marcin Bosacki - konferencja
Kilkadziesiąt państw "wyraża głębokie zaniepokojenie". W ONZ o prowokacji Rosji
Polska
Wypadek w Skibnie
19-letni kierowca dwa razy cudem uszedł z życiem
Jan Błaszkowski
imageTitle
Kuriozalna pomyłka bramkarza i chmura dymu w Gdańsku
EUROSPORT
imageTitle
Udana pogoń Polaka. Pierwszy rywal w English Open pokonany
EUROSPORT
Ukraińska granica
Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Dyskusja wśród sojuszników
Polska
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
METEO
prad cena shutterstock_2104862663
Posłowie za zamrożeniem prądu do końca 2025 roku
BIZNES
Daniel Fried
"To próba, czy NATO jest gotowe"
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
METEO
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty
Polska
Wrocławskie juwenalia
Budżet studenta. Ile wydaje miesięcznie
BIZNES
Chcą odwołać wójta Grzegorza Jakucia
Zebrali podpisy, będzie referendum w sprawie odwołania wójta. Przez podwyżki za wodę
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica